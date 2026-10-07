Στη Σητεία και φέτος το Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας

Στη Σητεία φιλοξενείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας, στις 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στο Πολύκεντρο του Δήμου, μια σημαντική επιστημονική διοργάνωση που συγκεντρώνει διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της καρδιολογίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του καθηγητή και συντοπίτη της Σητείας, Γιώργου Κοχιαδάκη, σε συνεργασία με την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου και με την υποστήριξη του Μιχάλη Βλατάκη. Η δεύτερη διοργάνωση έρχεται μετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσία του συνεδρίου στην περιοχή και σηματοδοτεί την προσπάθεια να αποκτήσει σταθερό χαρακτήρα ένας σημαντικός επιστημονικός θεσμός για τη Σητεία.

Η παρουσία ειδικών της καρδιολογίας στην περιοχή δίνει παράλληλα στη Σητεία τη δυνατότητα να βρεθεί στο επίκεντρο μιας διοργάνωσης με διεθνή επιστημονική εμβέλεια, συνδέοντας την επιστημονική γνώση και την ανταλλαγή εμπειριών με την εξωστρέφεια και τη φιλοξενία του τόπου.

Για τον Δήμο Σητείας, η διοργάνωση τέτοιων συνεδρίων αποτελεί σημαντική ευκαιρία προβολής και ανάπτυξης, καθώς δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς και ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, ενισχύει την προσπάθεια της περιοχής να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και να διευρύνει τον ρόλο της στον χάρτη των επιστημονικών διοργανώσεων.

Η Δημοτική Αρχή έχει δηλώσει ότι στηρίζει ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας η Σητεία να μην αποτελεί απλώς έναν τόπο φιλοξενίας σημαντικών συνεδρίων, αλλά να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία και την ανάπτυξή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρωτοβουλία του Γιώργου Κοχιαδάκη, ο οποίος, έχοντας καταγωγή από τη Σητεία, συμβάλλει στην ανάδειξη του τόπου μέσα από μια διοργάνωση με σημαντικό επιστημονικό αποτύπωμα. Παράλληλα, οι διοργανωτές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Μιχάλη Βλατάκη και όλους όσοι συμμετέχουν στην προετοιμασία και την υλοποίηση του συνεδρίου.

Η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Κλινικής Καρδιολογίας στη Σητεία ενισχύει έτσι την προοπτική να καθιερωθεί ως ένας σταθερός θεσμός για την περιοχή, με επίκεντρο την επιστημονική γνώση, τη συνεργασία και την εξωστρέφεια.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου στο παρακάτω αρχείο:

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