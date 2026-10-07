Ηράκλειο: Εσπερίδα για την οικογένεια και την Ψυχική Ανθεκτικότητα

Εσπερίδα με θέμα «Οικογένεια και Ψυχική Ανθεκτικότητα: Ποιες είναι οι προκλήσεις σήμερα και πώς ενδυναμώνεται η ψυχική υγεία μέσα στην οικογένεια» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες και το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 18:00 έως τις 21:00.

Στόχος της εσπερίδας, η οποία είναι δωρεάν για το κοινό, είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και οικογένειας ώστε να στηρίζει τα μέλη της.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια, οι ανάγκες παιδιών, γονέων και ενηλίκων, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να καλλιεργηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα, να ενισχυθούν οι οικογενειακοί δεσμοί και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι δυσκολίες της καθημερινότητας. Μέσα από τις εισηγήσεις των ειδικών θα αναδειχθούν ζητήματα όπως η διαχείριση των ψυχικών δυσκολιών, η πρόληψη, το τραύμα, η επικοινωνία και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια, καθώς και η σημασία της ασφάλειας, της υποστήριξης και της ενσυναίσθησης στη διαμόρφωση ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η εσπερίδα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, νέους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας στην οικογένεια και την κοινωνία.

Πρόγραμμα Εσπερίδας

Χαιρετισμός από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη

1. «Η ψυχική ανθεκτικότητα ως παράγοντας πρόληψης των εξαρτήσεων στην εφηβεία»

ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης

•Δαδούτη Μαρία, Ψυχολόγος – επιστημονική συνεργάτιδα ΚΕΣΑΝ

•Δασκαλάκη Στέλλα, Κοινωνιολόγος – επιστημονική συνεργάτιδα ΚΕΣΑΝ

•Στέφου Δήμητρα, Κοινωνική λειτουργός – επιστημονική συνεργάτιδα ΚΕΣΑΝ

2.«Υπάρχει τελικά αύξηση των ψυχικών νοσημάτων: Αιτίες και συνέπειες στο σήμερα»

Μαρία Αναστασάκη, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια

3. «Το τραύμα ως δάσκαλος: Από τις ρίζες του τραύματος στην ανθεκτικότητα»

Αθηνά Κυπριωτάκη MSc, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

4. «Πώς ενδυναμώνεται η ψυχική ανθεκτικότητα μέσα από δεσμούς ασφάλειας στις οικογενειακές μας σχέσεις»

Σοφία Χρυσού MSc, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Δυο λόγια για τους εισηγητές

Η Αθηνά Κυπριωτάκη είναι Ψυχολόγος και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα. Έχει ειδικευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, στην Σωματοκεντρική Ψυχοθεραπεία και στην Τραυματοθεραπεία. Διαθέτει κλινική εμπειρία 25 ετών, όπου έχει εργαστεί σε δημόσιες δομές υγείας και στο ιδιωτικό της γραφείο παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Έχει επίσης υπάρξει εκπαιδεύτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης στο τομέα της Συμβουλευτικής και Ψυχολογίας.

Η Σοφία Χρυσού είναι Ψυχολόγος και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και στην Οικογενειακή Θεραπεία. Έχει ειδικευτεί στην Συστημική Ψυχοθεραπεία και στην Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία με ζευγάρια και ενήλικες. Διαθέτει κλινική εμπειρία 25 ετών όπου έχει εργαστεί σε δημόσιες δομές υγείας και διατηρεί ιδιωτικό γραφείο παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε νέους, ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.

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Η Αναστασάκη Μαρία είναι ψυχίατρος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και παράλληλα συνεργάζεται με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Ν. Ηράκλειου, τη Ζωοδόχο Πηγή και τον Συμβουλευτικό Σταθμό ΕΛΜΕΠΑ. Είναι επίσης εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα Συστημικής Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης «Αλληλεπίδρασις».

Η Ψυχολόγος Μαρία Δαδούτη, η Κοινωνιολόγος Στέλλα Δασκαλάκη και η Κοινωνική Λειτουργός Δήμητρα Στέφου είναι επιστημονικές συνεργάτιδες του ΚΕΣΑΝ (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου), που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και προσφέρει προγράμματα πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς μέσα από βιωματικά εργαστήρια, συμβουλευτικές δράσεις και παρεμβάσεις στην τοπική κοινότητα.

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