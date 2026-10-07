Ένας Daniel στη Κρήτη; «Ώρα για θωράκιση», λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος

Πολλές περιοχές της Κρήτης, το πενθήμερο από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, έζησαν το δικό τους Daniel. Τα ποσά βροχής από αυτήν την εμμονική κακοκαιρία ήταν πολύ μεγάλα, με αποτέλεσμα τις μεγάλες καταστροφές και δυστυχώς την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, οι καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών (η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών λειτουργεί 75 σταθμούς στο νησί) κατέδειξαν ότι περιοχές της Κρήτης (όπως οι περιοχές των Ανωγείων και του Μυλοποτάμου) δέχτηκαν τόσο μεγάλα ύψη βροχής ώστε να δικαιολογείται ο τίτλος του άρθρου αυτού. Ήταν αδιαμφησβήτητα μία ακραία συμπεριφορά του καιρού.

Επτά χρόνια πριν (τον Φεβρουάριο του 2019) η Δυτική Κρήτη είχε κτυπηθεί από δύο συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας (τη Χιόνη και την Ωκεανίδα) με μεγάλες καταστροφές κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Η σύγκριση που εκπόνησε η μονάδα ΜΕΤΕΟ, κατέδειξε ότι η πρόσφατη κακοκαιρία ήταν πολύ πιο εκτεταμένη γεωγραφικά από τις κακοκαιρίες του 2019, με τα ύψη βροχών να ξεπερνούν αυτά των κακοκαιριών του 2019. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα Χανίων οι βροχοπτώσεις ήταν λιγότερες από αυτές του 2019, για το λόγο αυτό και οι ζημιές στην περιοχή αυτή ήταν σχετικά λιγότερες από αυτές στις τρεις άλλες περιφερειακές ενότητες του νησιού.

Τι κάνουμε τώρα; Καταρχάς πρέπει άμεσα να θωρακιστεί η περιοχή με έργα τα οποία θα αποτρέψουν προβλήματα από νέες βροχοπτώσεις που θα έχουμε στο υπόλοιπο φθινόπωρο και το χειμώνα. Μια νέα κακοκαιρία, ακόμα και αρκετά πιο ήπια από την πρόσφατη, θα επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα στις πληγείσες περιοχές. Επομένως πρέπει να προτεραιοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν άμεσα έργα προστασίας των οικισμών που έχουν πληγεί από την πρόσφατη κακοκαιρία. Δεύτερον, θα πρέπει ταχύτατα να καταγραφούν οι ζημιές και να δοθούν αποζημιώσεις ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να μπορέσουν άμεσα να επανέλθουν στην κανονικότητα και να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους. Σήμερα είναι φανερή η απόγνωση των κατοίκων από τις καταστροφές που έχουν συμβεί στα σπίτια τους, αλλά και στις οικονομικές δραστηριότητές τους, κυρίως στην γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, με καταστροφή των αγροτικών δρόμων και ποιμνιοστασίων, με πλημμυρισμένα χωράφια και καλλιέργειες.

Τα παραπάνω είναι τα άμεσα και βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Λόγω της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής τέτοιας έντασης φαινόμενα εμφανίζονται ήδη συχνότερα και δυστυχώς η συχνότητα τους θα αυξηθεί περαιτέρω μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε τα έργα λαμβάνοντας υπόψιν τη νέα κλιματική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη Μεσόγειο, άλλωστε οι σχετικές μετρήσεις και τα δεδομένα υπάρχουν. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην ενίσχυση των μετρητικών δικτύων ώστε να έχουμε συνεχή ροή δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας κακοκαιρίας και να γίνεται η αντίστοιχη στοχευμένη κινητοποίηση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε τοπικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να έχουμε έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση πριν και κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού καιρικού φαινομένου. Θα πρέπει να οργανώσουμε την ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την εξέλιξη ενός φαινομένου. Με λίγα λόγια, ας γίνει η κακοκαιρία η αφορμή ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη φορά.

Εν κατακλείδι, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς καλούνται να κάνουν άμεσα ένα αποφασιστικό ποιοτικό άλμα, αναπτύσσοντας σύγχρονα και ολοκληρωμένα στρατηγικά σχέδια για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών έναντι των ακραίων καιρικών φαινομένων και της αναμενόμενης επιδείνωσής τους λόγω της κλιματικής αλλαγής.

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