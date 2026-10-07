«Δαιμονολόγος» και «Χάκερ»: Οι ταυτότητες ενός TikToker που ήταν κάτι άλλο από αυτό που φαινόταν

Στη φυλακή της κομητείας Σεντ Λούσι οδηγήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου ο 36χρονος Μαρκ Στίβεν Άσεα, από το Πορτ Σεντ Λούσι της Φλόριντα, μετά από νέες καταγγελίες που συνδέονται με προσωπικά δεδομένα και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές. Ο Άσεα, ο οποίος στα social media συστήνεται μεταξύ άλλων ως «Demonologist» και «Grey Hat Hacker», είχε συλληφθεί και τον περασμένο Απρίλιο για υποθέσεις που αφορούσαν παρακολούθηση και ζητήματα σχετικά με υπολογιστές. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, σύμφωνα με το UNILAD, αποσύρθηκαν αργότερα.

Μήνες μετά, δύο γυναίκες απευθύνθηκαν στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι προσωπικές πληροφορίες τους εμφανίστηκαν σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο 36χρονος στο TikTok.

Οι καταγγελίες των δύο γυναικών

Η πρώτη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο Άσεα αποκάλυψε σε βίντεό του στοιχεία από τη συσκευή της. Όπως υποστήριξε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον κωδικό πρόσβασής της, αλλά και σε πρόσφατες αγορές που είχε πραγματοποιήσει online. Σύμφωνα με την ίδια, τον συγκεκριμένο κωδικό τον είχε μοιραστεί αποκλειστικά σε κλειστή ομαδική συνομιλία στο TikTok. Δήλωσε ακόμη ότι δεν γνώριζε πώς ο Άσεα θα μπορούσε να έχει αποκτήσει πρόσβαση στον αριθμό ταυτοποίησης του τηλεφώνου της ή στα τραπεζικά της στοιχεία. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι ενδέχεται να είχε μπει στην ομάδα χρησιμοποιώντας ψεύτικο λογαριασμό.

Η δεύτερη καταγγελία αφορά τεχνική βοήθεια που είχε ζητήσει από τον Άσεα. Η γυναίκα υποστήριξε ότι του επέτρεψε να συνδεθεί απομακρυσμένα στη συσκευή της για να αντιμετωπίσει ένα τεχνικό πρόβλημα. Αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο ίδιος φέρεται να της είπε ότι είχε εγκαταστήσει κρυφά έναν ιό στον υπολογιστή της, γεγονός που -όπως ισχυρίστηκε- θα του επέτρεπε να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς εκείνη να το γνωρίζει ή να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. Η γυναίκα ανέφερε ότι ουδέποτε του επέτρεψε να διατηρήσει ή να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση στη συσκευή.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, εντόπισε σε βίντεο του Άσεα στο TikTok μια φωτογραφία από ιδιωτική συνομιλία της. Ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε σε σχόλιο ότι η εικόνα προερχόταν από συνομιλία στο WhatsApp. Η γυναίκα, ωστόσο, παρέδωσε στις Αρχές στιγμιότυπο οθόνης, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία υπήρχε σε δική της συνομιλία στο Telegram.

Η αναφορά στο GPS

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης αναφορά που φέρεται να έκανε ο ίδιος ο Άσεα για την τοποθεσία της γυναίκας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές καταγραφές, σε βίντεο στο TikTok φέρεται να είπε: «Χάρη στο GPS μέσα στο τηλέφωνό της, αλλά τι έκανα;». Στο προφίλ του στην πλατφόρμα εμφανίζεται με χαρακτηρισμούς όπως «Demonologist», «Clairsentient», «Empath», «PTSD», «Grey Hat Hacker» και «Woodsman».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις Αρχές, ενώ οι καταγγελίες των δύο γυναικών εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

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