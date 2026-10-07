Φινλανδία: Το δάσος εξαφανίστηκε -Το Ελσίνκι καλεί την Google να αναστείλει την κατασκευή των κέντρων δεδομένων

Nα αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων σε δύο δήμους της χώρας το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, κάλεσε σήμερα την Google φινλανδική κυβερνητική υπηρεσία.

Τα έργα αυτά, στις πόλεις Μούχος και Καγιάανι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβάνονται σε μια επένδυση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε στη Φινλανδία, τη μεγαλύτερη ενιαία επένδυση του αμερικανικού ομίλου στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γαλλικού Πρακτορείου την περασμένη εβδομάδα στο Μούχος, δημοσιογράφος παρατήρησε τη δραστηριότητα των εκσκαφέων γύρω από το εργοτάξιο.

«Εξαφανίστηκε» το δάσος

Μπροστά από το αγρόκτημα ενός από τους κατοίκους που συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο, το δάσος που βρισκόταν σε ένα οικόπεδο που απέκτησε η Google είχε ήδη εξαφανιστεί. Ωστόσο η φινλανδική εποπτική υπηρεσία σκοπεύει να βάλει τέλος –τουλάχιστον προσωρινά– σε αυτό το εργοτάξιο.

Η εποπτική υπηρεσία ζήτησε να ανασταλούν «όλα τα προπαρασκευαστικά μέτρα που ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά το περιβάλλον στο πλαίσιο των έργων κατασκευής κέντρων δεδομένων που σχεδιάζονται στο Μούχος και το Καγιάανι».

Η υπηρεσία διενεργεί έρευνα, έχοντας την υποψία ότι η εταιρία Tuike Finland, που εκπροσωπεί την Google, αποψίλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης στο Μούχος χωρίς να προχωρήσει εκ των προτέρων στην υποχρεωτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

«Ενδεχόμενο κίνησης διαδικασίας αναγκαστικών μέτρων»

Εάν η Tuike Finland δεν συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα, η εποπτική αρχή “εξετάζει το ενδεχόμενο κίνησης διαδικασίας αναγκαστικών μέτρων”.

«Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και αναγνωρίζουμε ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ανταποκριθήκαμε στα δικά μας υψηλά πρότυπα», παραδέχτηκε ο Σοντρ Ρόναντερ, εκπρόσωπος της Google, σε μήνυμα προς το Γαλλικό Πρακτορείο. «Θα μελετήσουμε τα συμπεράσματα της φινλανδικής υπηρεσίας και θα ακολουθήσουμε τις συστάσεις του».

Ο αμερικανικός κολοσσός προβλέπει να αναπτύξει αυτόν τον τύπο υποδομών σε άλλες δύο πόλεις, τη Βάαλα και τη Χάμινα, όπου η εταιρία λειτουργεί ήδη ένα κέντρο δεδομένων.

Χάρη σε ένα ψυχρό κλίμα, μια σχετικά σταθερή και φτηνή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται κυρίως από πυρηνική ενέργεια, και μια τεράστια δυνατότητα παραγωγής αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, η Φινλανδία γνώρισε πρόσφατα μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στα κέντρα δεδομένων.

Παρότι δεκάδες από αυτά τα ενεργοβόρα κέντρα κατασκευάζονται σήμερα και πολλά άλλα προετοιμάζονται για να κατασκευαστούν, κυρίως από τη Microsoft και το TikTok, οι αβεβαιότητες σε σχέση με τις τιμές της ενέργειας, την ικανότητα του δικτύου και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον έχουν προκαλέσει ζωηρή δημόσια συζήτηση στη χώρα.

Αίτημα πολιτών που απαιτεί αυστηρότερους κανονισμούς για τη χρήση της ενέργειας των κέντρων αυτών όπως και για τις συνέπειές τους στο περιβάλλον, έλαβε περίπου 84.000 υπογραφές.

Το αίτημα αναμένεται να συζητηθεί στο κοινοβούλιο.

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