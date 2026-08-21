Νέα Υόρκη: Χωρίς άδεια και παράνομα στη χώρα ο καπετάνιος του σκάφους που ανετράπη

Χωρίς την απαιτούμενη άδεια φέρεται να πραγματοποιούσε τουριστικές διαδρομές ο χειριστής του σκάφους που ανατράπηκε στις 8 Αυγούστου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μία 27χρονη γυναίκα και η μόλις πέντε μηνών κόρη της.

Ο 46χρονος Μανουέλ Ερνάντες, υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, τέθηκε υπό κράτηση από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, έρευνα της Ακτοφυλακής έδειξε ότι ο άνδρας βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας εισέλθει στη χώρα το 2007 αφού φέρεται να δήλωσε ψευδώς σε συνοριακό υπάλληλο ότι ήταν Αμερικανός πολίτης.

«Μόλις λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του, θα διασφαλίσουμε ότι θα απελαθεί σύντομα από τη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Μαρκγουέιν Μάλιν.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο, καθώς υπήρχαν 14 επιβαίνοντες αντί για 10 που ήταν το επιτρεπόμενο όριο, ενώ δεν διέθετε σωσίβια για παιδιά. Αναφέρεται επίσης πως ο συλληφθείς δεν διέθετε άδεια για τουριστικές εκδρομές στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.

Το σκάφος ανατράπηκε κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας την ώρα που επιχειρούσε αναστροφή. Όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν στο νερό, σύμφωνα με μαρτυρίες. Δώδεκα διασώθηκαν, αλλά μια 27χρονη γυναίκα και το μωρό της, μόλις πέντε μηνών, βρήκαν τον θάνατο.

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