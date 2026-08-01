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ΚΡΗΤΗ

Ρούσσος Κούνδουρος: Εκδήλωση τιμής για την εμβληματική μορφή της Εθνικής Αντίστασης

ρουσσος κουνδουρος
clock 08:08 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον εθνομάρτυρα και αγωνιστή της ελευθερίας Ρούσσο Κούνδουρο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 στον Άγιο Νικόλαο στον χώρο του ανδριάντα του (πεζόδρομος 28ης Οκτωβρίου) και στο ιστορικό κτίριο της οικογένειας Κούνδουρου.

Ο Ρούσσος Κούνδουρος υπήρξε εμβληματική μορφή της Εθνικής Αντίστασης στην Κρήτη προτάσσοντας το ήθος και την αγάπη του για την πατρίδα για την οποία θυσίασε τη ζωή του.

Η εκδήλωση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην ιστορική του παρακαταθήκη και στη συμπλήρωση 82 ετών από τον μαρτυρικό του θάνατο.

αφισα

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Ώρα: 11:00 π.μ. – Ανδριάντας Ρούσσου Κούνδουρου (Πεζόδρομος 28ης Οκτωβρίου) Τέλεση Τρισάγιου στη μνήμη του εθνομάρτυρα.

Ώρα :11:30 π.μ. – Εστιατόριο «PIATO» (Ιστορικό κτίριο οικογένειας Κούνδουρου)

Επετειακό αφιέρωμα το οποίο περιλαμβάνει:

Xαιρετισμούς - Κεντρική ομιλία από τον κ. Μιχάλη Χουρδάκη (Νίσπιτα) Συγγραφέα – Δημοσιογράφο.

Την εκδήλωση πλαισιώνουν μουσικά οι Δημήτρης και ο Μανόλης Μπρόκος.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου - Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης – παράρτημα Αγίου Νικολάου

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