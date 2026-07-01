Αμβέρσα: Πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών - Τουλάχιστον 5 νεκροί (βίντεο)

Μια μεγάλη πυρκαγιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα είχε ως αποτέλεσμα πολλούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει ακριβή στοιχεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανά θύματα.

Η φωτιά σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ξέσπασε στην πολυκατοικία στην οδό August Vermeylenlaan την Τετάρτη πριν από τις 10:00 π.μ.

Ο καπνός είναι ορατός από μακριά, αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωσης όπως το VRT.

Incendie dans un immeuble à appartements à Anvers: la police confirme plusieurs mortshttps://t.co/uLLW4IrSUq — 🇺🇦 Jassogne (@jassogne) July 1, 2026

Εκτός από τους πολλούς νεκρούς και τους σοβαρά τραυματίες, υπάρχουν και ελαφρά τραυματίες που εισέπνευσαν καπνό. Η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκενώνουν τους κατοίκους και αναζητούν πιθανά θύματα.

«Περισσότεροι από διακόσιοι άνθρωποι ζουν εκεί. Η εκκένωση βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη», αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία της Αμβέρσας. «Η ομάδα μας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκεται επίσης επί τόπου».

Η πυροσβεστική υπηρεσία ζητεί από τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή. Έχει επίσης σταλεί συναγερμός BE, το βελγικό αντίστοιχο του 112, ζητώντας από τους ανθρώπους να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά.

Σώθηκε από τη βεράντα

Ο Geert Dewulf μένει στον 10ο όροφο: «Πρώτα κόπηκε το ρεύμα, 3 λεπτά αργότερα ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς. Μέχρι τότε, υπήρχε ήδη καπνός στους διαδρόμους».

«Προσπαθήσαμε να κατέβουμε μόνοι μας, αλλά δεν μπορούσαμε άλλο. Οδηγηθήκαμε στο διαμέρισμά μας και περιμέναμε στη βεράντα. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, η πυροσβεστική υπηρεσία ήρθε να μας σώσει από τη βεράντα με την πυροσβεστική σκάλα» περιέγραψε.

Μερικοί άνθρωποι ανησυχούν επίσης πολύ επειδή δεν γνωρίζουν αν η οικογένειά τους ήταν στο σπίτι τη στιγμή της πυρκαγιάς. «Η μητέρα μου μένει στον 5ο όροφο. Δεν ξέρω αν ήταν σπίτι και πού βρίσκεται τώρα. Ανησυχώ και προς το παρόν δεν έχω περισσότερες πληροφορίες».

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