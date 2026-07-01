Ελένη Φουρέιρα: Ο φόβος για τα σχόλια λόγω της αλβανικής καταγωγής της

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων μίλησε για τον λόγο που δεν αποκάλυψε εξαρχής, όταν συστήθηκε στο κοινό, ότι είναι από την Αλβανία.

«Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δεν φταίω. Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε και έλεγε “παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”. Με έπαιρνε ο Αρσενάκος και μου έλεγε "δεν με ενδιαφέρει καθόλου, κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά" και έκανα αυτό. Τελικά τον κόσμο δεν τον ενδιέφερε και ο κόσμος με έφερε εδώ», είπε η τραγουδίστρια.

Τι είπε για τον σύντροφό της Αλμπέρτο Μποτία;

«Ήταν στον Ολυμπιακό και κέρδισαν και ήρθαν στο μαγαζί, επειδή είχαν κερδίσει. Τότε ήρθε ο Παντελής ο Τουτουντζής, που τον είχε εντοπίσει και είχε πάθει σοκ. Μου τον έδειχνε, αλλά εγώ τραγουδούσα και δεν καταλάβαινα. Όταν τον είδα είπα "τι κούκλος είναι αυτός, ηθοποιός είναι; μοντέλο". Εκεί έμεινε, δεν έγινε τίποτα. Πέταγε λουλούδια, αλλά εγώ έλεγα "α καλά πέτα εσύ". Εγώ δεν είμαι πολύ των λουλουδιών. Όταν έφυγα είπα "ρε παιδιά ποιος είναι αυτός ο καλλονός;". Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και μπήκα στα μηνύματα αυτών που δεν ακολουθώ στο Instagram και ήταν ο πρώτος που μου είχε στείλει και έλεγε "ήσουν καταπληκτική, φανταστική, ήμουν στο μαγαζί, σε είδα, αυτό που λένε για εσένα όλοι ισχύει. Του απάντησα, δεν είμαι αγενής εγώ. Έτσι ξεκίνησε, μιλούσαμε, βγήκαμε. Τον Νοέμβριο κλείνουμε 10 χρόνια».

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