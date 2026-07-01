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Eurostat: Στο 3,9% o πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη

Eurostat
clock 14:25 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο 3,9% διαμορφώθηκε η πληθωρισμός για την Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4,9% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,8% τον Ιούνιο του 2026, από 3,2% τον Μάιο.

Αναλύοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (8,7%, έναντι 10,8% τον Μάιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (1,6%, έναντι 1,9% τον Μάιο) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,9%, σταθερό σε σχέση με τον Μάιο).

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