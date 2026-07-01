Ηράκλειο: Μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των Αστυνομικών

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Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησε θεσμική συνέλευση με βασικό στόχο τη διεκδίκηση λύσεων για τα χρόνια προβλήματα των αστυνομικών της περιοχής.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους:

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων και την παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων.

Τη Συνέλευσή μας τίμησαν με την παρουσία τους εκ μέρους της ΠΟΑΣΥ:

- ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Μαυραγάνης,

- ο Γενικός Γραμματέας κ. Θεόδωρος Χαντζόπουλος,

- ο Ταμίας κ. Φώτης Μαυραγάνης,

- ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ και Πρόεδρος της Ένωσης Ν/Α Αττικής κ. Ηλίας Βρέντας,

- το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ και Πρόεδρος της Ένωσης Ά Δωδεκανήσου κ. Εμμανουήλ Ανδρουλάκης,

- ο εκπρόσωπός μας στο ΤΑΠΑΣΑ, κ. Χρήστος Χαρδαλιάς.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ενημέρωσαν αναλυτικά τους συναδέλφους για τις εξελίξεις στα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και οικονομικά ζητήματα, ενώ απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο.

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Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξίαρχο κ. Παρασκευά Χηνόπουλο, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την καθημερινότητα των συναδέλφων.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε επίσης η παρουσία του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γεωργίου Καρτσάκη, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και εκπροσώπων των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, επιβεβαιώνοντας το κλίμα συνεργασίας και ενότητας μεταξύ των Ενώσεων της Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τη Γενική Συνέλευση και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν ενεργά. Με ενότητα και συλλογική προσπάθεια

συνεχίζουμε τον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των αστυνομικών.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

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