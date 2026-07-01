Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, «άνοιξε» τις εργασίες της 6ης Διακρατικής Συνάντησης "STEP UP"

Τις τριήμερες εργασίες της 6ης Διακρατικής Συνάντησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "STEP UP" για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους ευρωπαίους πεζούς, άνοιξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, το πρωί της Τρίτης 30/6 στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια.

Η συνάντηση για το έργο «STEP UP–Strengthening the Effectiveness of Policies for European Pedestrians» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027, αναμένεται να ενισχύσει τον διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών γύρω από τη βιώσιμη κινητικότητα και τη βελτίωση της βαδισιμότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις.

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Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Καλοκαιρινός αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες της Συνάντησης, μίλησε για τον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής να ενισχύσει τη βαδισιμότητα στο Ηράκλειο με τη δημιουργία απρόσκοπτων διαδρομών από τις συνοικίες περιφερειακά του κέντρου προς το κέντρο, μέσω έργων και παρεμβάσεων που συναρθρώνονται, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κινηθούν άνετα και με ασφάλεια με τα πόδια, το παιδικό καρότσι, ή το αναπηρικό αμαξίδιο.

Χαρακτηρίζοντας τη βαδισιμότητα απαραίτητη για κάθε μεγάλη πόλη, ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η γνώση και η εμπειρία των συμμετεχόντων στη Συνάντηση θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση καλών πρακτικών: «Η βαδισιμότητα είναι απαραίτητη, θα έλεγα, για κάθε πόλη αλλά στο Ηράκλειο δυστυχώς δεν υφίστανται βασικές προϋποθέσεις για την εξασφάλισή της, παρά την ύπαρξη πεζόδρομων στο ιστορικό κέντρο της και γύρω από αυτό. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν συνεχείς πεζές διαδρομές και πεζοδρόμια που θα επιτρέψουν την ευθύγραμμη απρόσκοπτη μετακίνηση από τις γειτονιές στο κέντρο και από γειτονιά σε γειτονιά.

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Η δημιουργία τέτοιων διαδρομών βρίσκεται στις βασικές μας προτεραιότητες με στόχο οι κάτοικοι να συνειδητοποιήσουν ότι οι αποστάσεις είναι μικρές και μπορούν να διανυθούν με τα πόδια και κατά συνέπεια να μειωθεί και η χρήση μηχανικών μέσων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες πολιτικές. Σε αυτό, θεωρώ ότι οι συμμετέχοντες στην 6η Διακρατική Συνάντηση του STEP UP μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά, μεταφέροντας πολύτιμη γνώση και εμπειρία από καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε μεγάλες πόλεις, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο και στον στόχο για την αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με την πεζή μετακίνηση στην πόλη».

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Την 6η Διακρατική Συνάντηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του STEP UP στο Ηράκλειο στις 30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου, διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Στις κύριες θεματικές που συζητούνται, περιλαμβάνονται οι εθνικές πολιτικές βαδισιμότητας, η οδική ασφάλεια, η συμπεριληπτική αστική προσβασιμότητα και κινητικότητα και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις τριήμερες εργασίες της, περιλαμβάνονται ακόμα, επισκέψεις μελέτης στα Ενετικά Τείχη, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στο Λιμάνι, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στο Πάρκο Ερυθραίας, στο ΕΛΜΕΠΑ, στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

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