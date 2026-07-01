Αλλαγή σκυτάλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο – Πρόεδρος η Σοφία Μαλανδράκη

Η Σοφία Μαλανδράκη είναι η νέα Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, προερχόμενη από την παράταξη της πλειοψηφίας. Την υποψηφιότητά της πρότεινε στο σώμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και η νέα Πρόεδρος, εκλέχθηκαν ομόφωνα.

Στη θέση της Αντιπροέδρου εκλέχθηκε η Μαρία Βάρδα, προερχόμενη από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Η Κρήτη μας Αλλιώς» με επικεφαλής τον Σπύρο Δανέλλη. Γραμματέας του οργάνου εκλέχθηκε ο Δημήτρης Βρύσαλης από την ελάσσονα μειοψηφία και την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη.

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