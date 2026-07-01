Τι θα φάμε σήμερα; Πατατοσαλάτα με αυγά

Υλικά



700 γρ. πατάτες



4 αυγά βραστά, ψιλοκομμένα



3/4 φλ. τσαγιού μαγιονέζα



1 κ. σ. ξύδι από λευκό κρασί



1 κ. σ. κίτρινη μουστάρδα



1/4 κ. γλ. αλάτι



1/4 κ. γλ. μαύρο πιπέρι



1 φλ. τσαγιού σέλινο σε κύβους



1 κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



Πάπρικα και ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια ή σχοινόπρασο για γαρνίρισμα







Εκτέλεση



Πλύντε τις πατάτες και βάλτε σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό. Σκεπάστε και αφήστε να βράσουν. Μειώστε τη φωτιά και μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά μέχρι να τρυπιούνται εύκολα με ένα πιρούνι. Σουρώστε και αφήστε στην άκρη μέχρι να κρυώσουν αρκετά για να τις χειριστείτε.



Βράστε τα αυγά για 10 λεπτά, ώστε να γίνουν σκληρά. Τοποθετήστε τα σε λουτρό κρύου νερού για 5 λεπτά. Μόλις κρυώσουν, κόψτε τα αυγά σε μικρότερα κομμάτια και προσθέστε τα στις πατάτες.



Ψιλοκόψτε το σέλινο και το κρεμμύδι και προσθέστε τα στο μείγμα με τις πατάτες.



Ανακατέψτε τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα, το ξύδι, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέστε στο μείγμα πατάτας και προσθέστε επιπλέον πιπέρι ή/και αλάτι. Χρησιμοποιήστε λιγότερη μαγιονέζα στην αρχή και στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερη κατά την κρίση σας.



Πασπαλίστε με πάπρικα και σχοινόπρασο (ή ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια) και τοποθετήστε στο ψυγείο να κρυώσει.

Πηγή: newsbeast.gr

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