Νετανιάχου σε Ερντογάν: Θα ήταν σοφό να ηρεμήσεις, οι 4 αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας τελείωσαν

Σκωπτικά απάντησε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στη νέα επίθεση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ερντογάν θα πρέπει να «ηρεμήσει», αναφερόμενος στην ολοένα και πιο εχθρική ρητορική του προς το Ισραήλ.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο ισραηλινό Channel 14 αν η πρόσφατη ρητορική που προέρχεται από την Τουρκία τον ανησυχεί, ο Νετανιάχου απάντησε: «Φυσικά και με ανησυχεί».

Όπως υπενθυμίζουν οι Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει τις απειλές κατά της Ιερουσαλήμ πρόσφατα, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να ζητά νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Άγκυρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ. Ορισμένα δυτικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ερντογάν κάλεσε τον Θεό να καταστρέψει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια μιας προσευχής που σηματοδοτούσε το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ, για χάρη του ονόματός του... να καταστρέψει και να ισοπεδώσει το σιωνιστικό Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου σχολίασε ότι «αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της παρακμής της εξουσίας του Ιράν. Το Ιράν είναι ο ακραίος σιιτικός άξονας, ενώ η Τουρκία αντιπροσωπεύει τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας - ένα εξίσου ακραίο κίνημα».

«Αυτά που λέει ο Ερντογάν για την επιθυμία του να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ… νομίζω ότι έχει ξεχάσει ότι τα 400 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας έχουν φτάσει στο τέλος τους. Σήμερα, εδώ υπάρχει ένα ισχυρό κράτος, που ονομάζεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Υπάρχει ο λαός του Ισραήλ. Και υπάρχει μια κυβέρνηση του Ισραήλ. Και θα ήταν σοφό εκ μέρους του να ηρεμήσει».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε δείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε» διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας. Πρέπει όμως να καταλάβουμε: καθώς μια δύναμη παρακμάζει, μια άλλη δύναμη αναδύεται. Έτσι λειτουργούν πάντα τα πράγματα. Και η δύναμη που πρέπει να συνεχίσει να αναδύεται —και μάλιστα να αναδύεται ταχύτερα— είναι το Κράτος του Ισραήλ», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

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