Άγιος Νικόλαος: Επιστρέφουν τον Ιούλιο οι δύο δωρεάν γραμμές αστικής συγκοινωνίας

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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ενίσχυση της λειτουργίας της Αστικής Ενδοδημοτικής Συγκοινωνίας στον Άγιο Νικόλαο, μετά την κατακύρωση του δημόσιου διαγωνισμού από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου που συνεδρίασε την Τρίτη 30/6/2026. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που έχει ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά της, συμβάλλοντας στη βιώσιμη κινητικότητα, στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και στη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και τους επισκέπτες, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης εντός του αστικού ιστού, αλλά και αναγνωρίζοντας πόσο αγκαλιάστηκε η συγκεκριμένη παρέμβαση από την τοπική κοινωνία, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η υπηρεσία να συνεχιστεί απρόσκοπτα και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου προβλέπει ότι η «Κίτρινη Γραμμή» Αστικής Συγκοινωνίας η οποία ήδη βρίσκεται σε λειτουργία, θα αντικατασταθεί εντός του Ιουλίου από τις γραμμές Αστικής Συγκοινωνίας με τις χαρακτηριστικές ονομασίες «Κόκκινη Γραμμή» και «Πράσινη Γραμμή», οι οποίες θα καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος διαδρομής και θα προσφέρουν πρόσβαση σε περισσότερα βασικά σημεία της πόλης, όπως ο παραλιακός δρόμος της Ακτής Στ. Κουνδούρου.

Η υπηρεσία θα συνεχίσει να παρέχεται δωρεάν για όλους, καθώς ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής θα καταβάλει το κόστος λειτουργίας των Λεωφορείων στον ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Η αστική συγκοινωνία θα λειτουργεί σε 16ωρη καθημερινή βάση, από Δευτέρα έως και Κυριακή, πραγματοποιώντας συνολικά 29 δρομολόγια ημερησίως.

Τα δρομολόγια ανά Γραμμή αναλύονται ως εξής:

Α. ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η διαδρομή με την χαρακτηριστική ονομασία «Κίτρινη Γραμμή», εξυπηρετεί διαδρομή που έχει μήκος 7,00 χιλιόμετρα (πλήρες δρομολόγιο) και περιλαμβάνει το παρακάτω δρομολόγιο:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου , Επιμενίδου , Κριτσάς , Κ. Καραμανλή , Κυκλικός Κόμβος Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, Κ. Καραμανλή, Λατούς, Ρούσου Καπετανάκη, Ακτή Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Ρούσου Κουνδούρου, Μ. Σφακιανάκη, Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Ι. Κούνδουρου, Κ. Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Ελευθ. Πλατάκη, Γνώσεως, Θεοδωράκη, Μίνωος, Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα - ΚΤΕΛ.

Β. ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η διαδρομή με την χαρακτηριστική ονομασία «Κόκκινη Γραμμή», εξυπηρετεί διαδρομή που έχει μήκος 4,70 χιλιόμετρα (πλήρες δρομολόγιο) και περιλαμβάνει το παρακάτω δρομολόγιο:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου , Επιμενίδου , Κριτσάς , Κ. Καραμανλή , Κυκλικός Κόμβος Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, Κ. Καραμανλή, Λατούς, Ρούσου Καπετανάκη, Ακτή Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Ρούσου Κουνδούρου, Μ. Σφακιανάκη, Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Ι. Κούνδουρου, Κ. Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα - ΚΤΕΛ.

Γ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η διαδρομή με την χαρακτηριστική ονομασία «Πράσινη Γραμμή», εξυπηρετεί διαδρομή που έχει μήκος 4,70 χιλιόμετρα (πλήρες δρομολόγιο) και περιλαμβάνει το παρακάτω δρομολόγιο:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου , Επιμενίδου (προς Νοσοκομείο), Α. Παπανδρέου, Ελευθερίου Πλατάκη, Περιφερειακή Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Μίνωος, Ακτή Στ. Κουνδούρου, Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα - ΚΤΕΛ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α/α ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 7:00

2 7:30

3 8:00

4 8:30

5 9:00

6 9:30

7 10:00

8 10:30

9 11:30

10 12:00

11 12:30

12 13:00

13 13:30

14 14:00

15 14:30

16 15:00

17 15:30

18 16:00

19 16:30

20 17:30

21 18:00

22 18:30

23 19:00

24 19:30

25 20:00

26 20:30

27 21:00

28 21:30

29 22:00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α. ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η πλήρης διαδρομή της Κίτρινης Γραμμής Αστικής Συγκοινωνίας Αγίου Νικολάου είναι η εξής: Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου, Επιμενίδου, Κριτσάς, Κ. Καραμανλή, Κυκλικός Κόμβος Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, Κ. Καραμανλή, Λατούς, Ρούσου Καπετανάκη, Ακτή Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Ρούσου Κουνδούρου, Μ. Σφακιανάκη, Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Ι. Κούνδουρου, Κ. Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Ελευθ. Πλατάκη, Γνώσεως, Θεοδωράκη, Μίνωος, Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα - ΚΤΕΛ.

Στάσεις Κίτρινης Γραμμής:

Αφετηρία (ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου)

1η στάση: Επιμενίδου 33,

2η στάση: Κριτσάς 3,

3η στάση: Κ. Καραμανλή (ΕΛΤΑ),

4η στάση: Κ. Καραμανλή 46 ,

5η στάση: Κ. Καραμανλή (Ένωση Μεραμβέλλου),

6η στάση: Λατούς (ΔΕΗ – ΔΕΥΑΑΝ),

7η στάση: Ρούσου Καπετανάκη 7, (παλαιό Δημαρχείο)

8η στάση: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου,

9η στάση: Μ. Σφακιανάκη (ΡΕΞ),

10η στάση: Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου (Κέρατο Αμάλθειας),

11η στάση: Ακτή Θεμιστοκλέους (Λιμάνι),

12η στάση: Ακτή Ι. Κούνδουρου (Επιμελητήριο),

13η στάση: Κ. Παλαιολόγου (Λίμνη),

14η στάση: Κ. Παλαιολόγου 62,

15η στάση: Κ. Παλαιολόγου, (Κυκλοφοριακό πάρκο, 25μ μετά τη συμβολή με την οδό Δίκτης)

16η στάση: Α. Παπανδρέου (Μετά τον κυκλικό κόμβο του Νοσοκομείου),

17η στάση: Α. Παπανδρέου 60 ,

18η στάση: Ελευθ. Πλατάκη (Λύκεια),

19η στάση: Γνώσεως (ΕΠΑΛ),

20η στάση: Γνώσεως (ΕΚΑΒ),

21η στάση: Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας (Δημαρχείο),

22η στάση: Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας (Ξηρόκαμπος),

23η στάση: Α. Παπανδρέου (μετά τον κυκλικό κόμβο με κατεύθυνση προς κέντρο),

24η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο),

Τέρμα (ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου).

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Β. ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η διαδρομή με την χαρακτηριστική ονομασία «Κόκκινη Γραμμή», εξυπηρετεί διαδρομή που έχει μήκος 4,7 χιλιόμετρα (πλήρες δρομολόγιο) και περιλαμβάνει το παρακάτω δρομολόγιο:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου , Επιμενίδου , Κριτσάς , Κ. Καραμανλή , Κυκλικός Κόμβος Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, Κ. Καραμανλή, Λατούς, Ρούσου Καπετανάκη, Ακτή Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Ρούσου Κουνδούρου, Μ. Σφακιανάκη, Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Ι. Κούνδουρου, Κ. Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα - ΚΤΕΛ.

Στάσεις Κόκκινης Γραμμής:

Αφετηρία (ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου)

1η στάση: Επιμενίδου 33,

2η στάση: Κριτσάς 3,

3η στάση: Κ. Καραμανλή (ΕΛΤΑ),

4η στάση: Κ. Καραμανλή 46 ,

5η στάση: Κ. Καραμανλή (Ένωση Μεραμβέλλου),

6η στάση: Λατούς (ΔΕΗ – ΔΕΥΑΑΝ),

7η στάση: Ρούσου Καπετανάκη 7, (παλαιό Δημαρχείο)

8η στάση: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου,

9η στάση: Μ. Σφακιανάκη (ΡΕΞ),

10η στάση: Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου (Κέρατο Αμάλθειας),

11η στάση: Ακτή Θεμιστοκλέους (Λιμάνι),

12η στάση: Ακτή Ι. Κούνδουρου (Επιμελητήριο),

13η στάση: Κ. Παλαιολόγου (Λίμνη),

14η στάση: Κ. Παλαιολόγου 62,

15η στάση: Κ. Παλαιολόγου, (Κυκλοφοριακό πάρκο, 25μ μετά τη συμβολή με την οδό Δίκτης) Ταυτίζεται με 15η στάση Κίτρινης Γραμμής

16η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο), Ταυτίζεται με 24η στάση Κίτρινης Γραμμής

Τέρμα (ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου).

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Γ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η διαδρομή με την χαρακτηριστική ονομασία «Πράσινη Γραμμή», εξυπηρετεί διαδρομή που έχει μήκος 4,7 χιλιόμετρα (πλήρες δρομολόγιο) και περιλαμβάνει το παρακάτω δρομολόγιο:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου , Επιμενίδου (προς Νοσοκομείο), Α. Παπανδρέου, Ελευθ. Πλατάκη, Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Μίνωος, Ακτή Στ. Κουνδούρου, Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα - ΚΤΕΛ.

Στάσεις Πράσινης Γραμμής:

Αφετηρία (ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου)

1η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο), Ταυτίζεται με 16η στάση Κίτρινης Γραμμής

2η στάση: Α. Παπανδρέου 60 , Ταυτίζεται με 17η στάση Κίτρινης Γραμμής

3η στάση: Ελευθ. Πλατάκη (Λύκεια), Ταυτίζεται με 18η στάση Κίτρινης Γραμμής

4η στάση: Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας (Δημαρχείο),

5η στάση: Μίνωος (Απέναντι από πρατήριο καυσίμων «Aegean»

6η στάση: Μίνωος (Αγιος Αντώνιος)

7η στάση: Μίνωος (Παραλία Αμμούδι)

8η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (25μ μετά τη συμβολή με την οδό Ερυθρού Σταυρού.)

9η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (Μετά τα σκαλιά της οδού Λευκών Ορέων.)

10η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (25μ πριν τη διάβαση πεζών του ξενοδοχείου “Interkontinental”)

11η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (30μ. μετά τη συμβολή της οδού «Καπετάν Φαφούτη»)

12η στάση: Κ. Παλαιολόγου (Λίμνη),Ταυτίζεται με 13η στάση Κίτρινης Γραμμής

13η στάση: Κ. Παλαιολόγου 62 , Ταυτίζεται με 14η στάση Κίτρινης Γραμμής

14η στάση: Κ. Παλαιολόγου, (Κυκλοφοριακό πάρκο, 25μ μετά τη συμβολή με την οδό Δίκτης) Ταυτίζεται με 15η στάση Κίτρινης Γραμμής

15η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο), Ταυτίζεται με 24η στάση Κίτρινης Γραμμής

Τέρμα (ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου).

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Ψηφιακή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Παράλληλα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας www.agncitybus.gr, που αναπτύχθηκε από πέρυσι από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν: να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των λεωφορείων, να ενημερώνονται για τον χρόνο άφιξης σε κάθε στάση μέσω QR code, να προγραμματίζουν καλύτερα τις μετακινήσεις τους.

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