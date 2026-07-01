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ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πάνω από 1000 θάνατοι λόγω καύσωνα τον Ιούνιο

Ισπανία
clock 12:06 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον 1.028 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνας που χαρακτηρίστηκε από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλος Γ΄ στη Μαδρίτη.

Συγκριτικά, αυτός ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος από τους 407 θανάτους που αποδίδονται στην ίδια αιτία τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος ήταν ο θερμότερος Ιούνιος από την έναρξη της στατιστικής σειράς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet).

Σύμφωνα με την El Pais πρόκειται για τον δεύτερο πιο θανατηφόρο μήνα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές για απώλειες ζωών λόγω ζέστης το 2015. Κατά τη διάρκεια αυτών των 11 ετών, ο μέσος όρος είναι 328 θάνατοι κάθε Ιούνιο, με 1.000 το 2017.

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