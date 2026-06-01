Τι θα φάμε σήμερα; Ισπανική τορτίγια

Υλικά



Για 4 άτομα



800 γρ. πατάτες, σε κυβάκια



120 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



ε.π. ελαιόλαδο



8-10 αυγά



αλάτι

Διαδικασία



Βήμα 1



Καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες σε κυβάκια και ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι.

Βήμα 2



Ζεσταίνουμε 5 κουτ. σούπας ελαιόλαδο σε τηγάνι και σοτάρουμε πρώτα το κρεμμύδι μέχρι να πάρει χρυσαφί χρώμα. Προσθέτουμε τις πατάτες, χαμηλώνουμε τη φωτιά και τις αφήνουμε να μαγειρευτούν.

Βήμα 3



Σε μπολ χτυπάμε ελαφρώς τα αυγά με λίγο αλάτι. Όταν οι πατάτες σχηματίσουν κρούστα, τις βγάζουμε από το τηγάνι και τις ανακατεύουμε με τα αυγά.

Βήμα 4



Αφήνουμε λίγο λάδι στο τηγάνι, ρίχνουμε ξανά το μείγμα και ψήνουμε μέχρι να δημιουργηθεί κρούστα από τη μία πλευρά. Με τη βοήθεια ενός πιάτου γυρίζουμε την ομελέτα και συνεχίζουμε το ψήσιμο και από την άλλη πλευρά.

Βήμα 5



Η ομελέτα πρέπει να μείνει ελαφρώς υγρή στο εσωτερικό και τραγανή εξωτερικά.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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