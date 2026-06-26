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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Ψητό κοτόπουλο με σάλτσα πέστο

κοτόπουλο, πεστο
clock 10:48 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

4 στήθη κοτόπουλου

Αλάτι και πιπέρι για γεύση

3/4 φλ. τσαγιού μοτσαρέλα τριμμένη

1/2 φλ. τσαγιού πέστο



Εκτέλεση

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς.   

Κόψτε το στήθος κοτόπουλου σε χοντρές μεγάλες λωρίδες. Ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού, κόψτε σε τρεις ή δύο λωρίδες.

Αλατοπιπερώστε γενναιόδωρα.

Απλώστε το μισό πέστο στον πάτο του ταψιού και μεταφέρετε το κοτόπουλο στο ταψί σε ομοιόμορφη στρώση. Ρίξτε το υπόλοιπο πέστο από πάνω και απλώστε το με ένα πινέλο ή σπάτουλα σε όλο το κοτόπουλο.

Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήστε για 20- 25 λεπτά.

Ξεσκεπάστε, πασπαλίστε με τη μοτσαρέλα και ξαναβάλτε στο φούρνο μέχρι να λιώσει το τυρί. Μην το ψήνετε πολύ… θέλετε ζουμερό κρέας.

Γαρνίρετε με νιφάδες κόκκινου πιπεριού.

Πηγή: newsbeast.gr

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