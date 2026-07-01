Η Αντελίνα Βαρθακούρη για την απώλεια των κιλών της

Η Αντελίνα Βαρθακούρη βρέθηκε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια των κιλών και στην αλλαγή στην εμφάνισή της.

«Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος, που όταν φυτρώσει μέσα μου η αμφιβολία, εκεί μπαίνει και η τελεία. Όταν λοιπόν ένιωσα αμφιβολία για την δουλειά που κάνω και για εμένα… Όταν ένιωσα ότι τα πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως έπρεπε, τότε εκεί μπήκε και η τελεία. Εγώ όταν βάζω τελεία, είναι τελεία και κάθετη».

«Όταν λοιπόν κάθισα σπίτι και ηρέμησα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να νιώσω ευγνώμων για αυτά που έχω. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό και θέλω να το πω σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μην εστιάζεις σε όλα τα αρνητικά, αλλά να εστιάζεις έστω και στο ένα θετικό. Και ποιο είναι αυτό; Ότι αναπνέεις. Ότι υπάρχεις. Ότι έχεις τη δυνατότητα άμα θέλεις, να τα αλλάξεις όλα. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα αρχικά από μέσα μου. Μόλις ήρθε η αλλαγή στο μέσα μου, έκανα έναν μεγάλο αγώνα, δεν ήταν στην αρχή εύκολο, να χάσω τα κιλά μου. Μου πήρε ένα χρόνο».

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