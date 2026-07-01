Ηράκλειο: Προβληματισμός για την αύξηση της επαιτείας σε κεντρικά σημεία

Όλο και πιο έντονη γίνεται η παρουσία επαιτών στο κέντρο του Ηρακλείου, με πολίτες και επαγγελματίες να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και μικρά παιδιά, συναντώνται καθημερινά σε πλατείες, πεζόδρομους, έξω από εκκλησίες και καταστήματα, ζητώντας χρήματα ή τρόφιμα.

Η επαιτεία αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, που συνδέεται με την οικονομική δυσχέρεια, την ανεργία, την έλλειψη στέγης και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ευάλωτα άτομα φέρεται να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από οργανωμένα κυκλώματα.

Image

Οι πολίτες ζητούν περισσότερες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες Αρχές, τόσο για την αντιμετώπιση της επαιτείας όσο και για τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται πραγματικά σε ανάγκη, μέσα από κοινωνικές δομές και προγράμματα υποστήριξης.

Image

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κύπρος: Πήγε στην υπηρεσία, πήρε το πιστόλι και πυροβόλησε τέσσερις φορές τη γυναίκα του

Ηράκλειο: Άρπαξε την τσάντα 83χρονης αλλά δεν τη... χάρηκε