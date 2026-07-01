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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Ηράκλειο: Προβληματισμός για την αύξηση της επαιτείας σε κεντρικά σημεία

επαίτης
clock 11:07 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Όλο και πιο έντονη γίνεται η παρουσία επαιτών στο κέντρο του Ηρακλείου, με πολίτες και επαγγελματίες να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και μικρά παιδιά, συναντώνται καθημερινά σε πλατείες, πεζόδρομους, έξω από εκκλησίες και καταστήματα, ζητώντας χρήματα ή τρόφιμα.

Η επαιτεία αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, που συνδέεται με την οικονομική δυσχέρεια, την ανεργία, την έλλειψη στέγης και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ευάλωτα άτομα φέρεται να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από οργανωμένα κυκλώματα.

επαίτης

Οι πολίτες ζητούν περισσότερες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες Αρχές, τόσο για την αντιμετώπιση της επαιτείας όσο και για τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται πραγματικά σε ανάγκη, μέσα από κοινωνικές δομές και προγράμματα υποστήριξης.

επαίτης
επαίτης

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