Έτσι θα ήταν η νέα πολυτελής πολυκατοικία στα Πετράλωνα -Εικόνες από τα αρχικά σχέδια

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Σοκαριστικό συμβάν συγκλόνισε τα Πετράλωνα την Τρίτη (30/6) όταν πενταώροφη οικοδομή στην οδό Αλκήμνης κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας απόλυτη καταστροφή.

Η κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε τη στιγμή που εργάτες εκτελούσαν εργασίες θεμελίωσης στο παρακείμενο οικόπεδο, με αποτέλεσμα επτά διαμερίσματα να γκρεμιστούν ολοσχερώς.

Το χρονικό της καταστροφής στα Πετράλωνα

Η πενταώροφη οικοδομή που κατέρρευσε στεγαζόταν συνολικά επτά κατοικίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ενοίκων, το κτίριο δεν αντιμετώπιζε προβλήματα στατικότητας, ενώ ούτε ο σεισμός του 1999 είχε προκαλέσει ζημιές που θα μπορούσαν να επιδεινωθούν με την πάροδο των ετών.

Η ξαφνική κατάρρευση της πολυκατοικίας έγινε σαν τραπουλόχαρτο, με τις Αρχές να διερευνούν εντατικά τα αίτια του δυστυχήματος.

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Οι εργασίες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, στο διπλανό οικόπεδο της πολυκατοικίας που κατέρρευσε υπήρχε παλαιό διώροφο κτίσμα, καθώς και χώρος στάθμευσης ή αποθήκης.

Κατασκευαστική εταιρεία εξασφάλισε οικοδομική άδεια για την κατεδάφιση του παλιού κτιρίου και την έναρξη εργασιών θεμελίωσης νέας οικοδομής στη θέση του.

Τα χαρακτηριστικά της νέας κατασκευής

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικοδομική άδεια, στη θέση του διώροφου κτίσματος επρόκειτο να ανεγερθεί σύγχρονη εξαώροφη πολυκατοικία.

Το νέο κτίριο θα κατασκευαζόταν σε μεσοτοιχία με την πενταώροφη οικοδομή που κατέρρευσε στα Πετράλωνα και θα περιλάμβανε μοντέρνα διαμερίσματα, ακολουθώντας τις τάσεις των νέων κατασκευών που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στην πρωτεύουσα.

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Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν λεπτομερή έρευνα προκειμένου να εντοπίσουν τους ακριβείς λόγους που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Εξετάζονται όλες οι πιθανές αιτίες, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των εργασιών εκσκαφής και θεμελίωσης στο διπλανό οικόπεδο.

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