Πετράλωνα: Τι συνέβη με την κατάρρευση της πολυκατοικίας – “Κλειδί” το διπλανό κτίριο

Πλήθος ερωτημάτων γεννώνται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας που σημειώθηκε στα Πετράλωνα, επί της οδού Αλκμήνης 22, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες των αρχών που παραμένουν στο σημείο δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άτομο εγκλωβισμένο, καθώς οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν προλάβει να απομακρυνθούν από νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/6), όταν και είχε εντοπιστεί πρόβλημα στατικότητας στο κτίσμα.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι της κατάρρευσης, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής καθώς και δημόσια δεδομένα που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, η κατεδάφιση της διώροφης πολυκατοικίας με αποθήκη-γκαράζ πραγματοποιούνταν προκειμένου να ανεγερθεί πενταώροφη οικοδομή με υπόγειο.

Όπως προκύπτει, η άδεια κατεδάφισης για το κτίριο, επί της οδού Αλκμήνης 20, είχε εκδοθεί για πρώτη φορά στις 19 Νοεμβρίου 2024, λαμβάνοντας την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Αυτή αφορούσε την κατεδάφιση υφιστάμενου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη, των οποίων το εμβαδόν ανερχόταν σε 213 τετραγωνικά μέτρα.

Σημειωτέον πως, το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1956.

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Οκτώ μήνες αργότερα, και πιο συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου 2025, η εν λόγω άδεια ανανεώθηκε καθώς άλλαξε χέρια η ιδιοκτησία του κτιρίου.

Στις 18 Σεπτεμβρίου του ίδιους έτους, σύμφωνα πάντα με τα δημόσια δεδομένα, δόθηκε προέγκριση της οικοδομικής άδειας και λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2026, η οικοδομική άδεια για ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής με υπόγειο, σοφίτα και πιλοτή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι εργασίες στη θέση του παλαιότερου κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες αυτές βρίσκονταν σε φάση θεμελίωσης. Ωστόσο, επηρέασαν τη στατικότητα του διπλανού κτιρίου με αποτέλεσμα να αρχίσει να γέρνει από νωρίς το πρωί της Τρίτης, έχοντας ακολούθως την κατάληξη που γνωρίζουμε.

Μαρτυρίες στο NEWS 24/7 κάνουν λόγο για προειδοποίηση προς τους ενοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα το κτίριο λόγω της επικίνδυνης κλίσης που είχε πάρει. Οπως χαρακτηριστικά είπαν «ουσιαστικά το κτίριο δεν κατέρρευσε ξαφνικά αλλά έγειρε τόσο πολύ μέχρι που υποχώρησε ολοκληρωτικά».

⭕ Οι πρώτες πλήροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο επί της οδού Αλκμήνη - Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εγκλωβιστεί τέσσερις άνθρωποι στα συντρίμμια







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🎞️ Orange Press Agency #Πετραλωνα pic.twitter.com/Zfon4cKBjG — NEWS 24/7 (@News247gr) June 30, 2026

Μάλιστα, αναφέρουν ότι μετά την κλίση που είχε λάβει η πολυκατοικία ακολούθησαν προσπάθειες να αποσοβήσουν την κατάρρευση με τη ρίψη μπετόν.

Υπενθυμίζεται πως, η ΕΛ.ΑΣ έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές -τριών μηχανικών και των δύο ιδιοκτητών της υπό ανέγερση πολυκατοικίας- προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σοβαρό περιστατικό.