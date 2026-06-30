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ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τι συνέβη με την κατάρρευση της πολυκατοικίας – “Κλειδί” το διπλανό κτίριο

Πετράλωνα - Πολυκατοικία
clock 16:29 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πλήθος ερωτημάτων γεννώνται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας που σημειώθηκε στα Πετράλωνα, επί της οδού Αλκμήνης 22, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες των αρχών που παραμένουν στο σημείο δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άτομο εγκλωβισμένο, καθώς οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν προλάβει να απομακρυνθούν από νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/6), όταν και είχε εντοπιστεί πρόβλημα στατικότητας στο κτίσμα.

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Πετράλωνα Πολυκατοικία
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