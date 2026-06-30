Άρειος Πάγος: Νέος πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, νέος εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα είναι ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και εισαγγελέας για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ευάγγελος Μπακέλας, καθώς το υπουργικό συμβούλιο κατά την σημερινή συνεδρίασή του και μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αποφάσισε την επιλογή των δύο εν λόγω λειτουργών της Δικαιοσύνης για την στελέχωση της πυραμίδας του Ανωτάτου Ποινικού και Πολιτικού Δικαστηρίου.

Σήμερα, τελευταία ήμερα του δικαστικού έτους 2005-2026 αποχωρούν από το δικαστικό σώμα τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ο 62χρονος έμπειρος δικαστικός λειτουργός Παναγιώτης Λυμπερόπουλος θα παραμείνει στην θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου μέχρι το 2030, που είναι το ανώτατο προβλεπόμενο όριο για την παραμονή στην θέση αυτή.

Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου διαθέτει πολυεπίπεδη διαδρομή στο δικαστικό σώμα στο οποίο εισήλθε τον Σεπτέμβριο του 1993.

Το 2023 προήχθη στον βαθμό του αρεοπαγίτη, το 2025 ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου και παράλληλα του ανατέθηκε η προεδρία του Ε΄ Ποινικού Τμήματος.

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Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Από τα τέλη του 2023 είναι εκπρόσωπος Τύπου και Διεθνών Σχέσεων του Αρείου Πάγου, κατόπιν απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, διαδεχόμενος την αντιπρόεδρο Μαρία Σιμιτζή-Βετούλα, που παρέμεινε στη θέση αυτή για 6 μόνο μήνες.

Στην ακαδημαϊκή φαρέτρα καταγράφονται πλέον των νομικών του σπουδών, πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Πολιτικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Δημοσιών Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Public Management) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το 2023 αποσπάστηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στη θέση συμβούλου στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να παράσχει συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του υπουργείου και στις ανάγκες που θα ανέκυπταν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το 1ο εξάμηνο του 2024. Η απόσπασή του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, τερματίστηκε το 2015.

Ακόμη, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη): α) Διαχείριση δικαστικού χρόνου, β) Δικαστικό Management και γ) Δικαστική δεοντολογία.

Όμως, πλούσια είναι και η συνδικαλιστική του δράση, καθώς ενασχολήθηκε επί σειρά ετών ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η ενασχόλησή του με τα συνδικαλιστικά δρώμενα ήταν 18ετης. Ξεκίνησε το 2002 και έκλεισε τον κύκλο της το 2020.

Στην ΕνΔΕ εξελέγη, κατ΄ επανάληψη, στις θέσεις του αντιπροέδρου, του αναπληρωτή γενικού γραμματέα και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ μεγάλη είναι και η επιστημονική-συγγραφική του δράση, με δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά, εισηγήσεις σε συνέδρια, Forum, κ.λπ.

O Ευάγγελος Μπακέλας

Ο 65χρονος Ευάγγελος Μπακέλας εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο 1991 και τον Ιούλιο του 2024 προήχθη σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στην θέση της εισαγγελικής πυραμίδας, θα παραμείνει για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Έχει μεγάλη εκτίμηση στο εισαγγελικό σώμα, αλλά και μεγάλη επιστημονική κατάρτιση.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του κλάδου Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

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O Ευάγγελος Μπακέλας

Από το έτος 2011 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Αναλυτικότερα, από το 2022 έχει επιλεγεί βασικός διδάσκων στα μαθήματα Ποινικής Δικονομίας, εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και γενικά ζητήματα Ποινικού Κώδικα, ενώ από φέτος διδάσκει θέματα μετατροπής των ποινών, υφ΄ όρων απόλυσης, κ.λπ.

Έχει διατελέσει εισηγητής και προεδρεύων σε συνέδρια, ημερίδες, αλλά και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, ενώ μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα νομικά περιοδικά.

Από το 2018 έως και τον περασμένο Φεβρουάριο είχε έντονη συνδικαλιστική δράση. Μάλιστα, επί τέσσερεις θητείες (2018-2024) εκλέχτηκε πρώτος σε ψήφους κάθε φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Διετέλεσε δυο φορές πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (2021-2024 και 2025-2026) και αντίστοιχες φορές διετέλεσε αντιπρόεδρος (2018-2021 και 2024-2025).

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο κ. Λυμπερόπουλος, όσο και ο κ. Μπακέλας ήταν πρώτοι στις επιλογές των συναδέλφων τους κατά την μυστική ψηφοφορία που είχε γίνει στον Άρειο Πάγο κατά το στάδιο της προεπιλογής, όπως πρώτοι ήταν και στην βαθμολογία της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής που ακολούθησε.

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