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Πετράλωνα: Κατάρρευση πολυκατοικίας - Αναφορές για εγκλωβισμένους (βίντεο)

πολυκατοικία πετράλωνα
clock 14:02 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες και να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτήριο.

Οι πρώτες πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν τεσσάρων ορόφων και ήταν κατοικήσιμη.

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για το περιστατικό:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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