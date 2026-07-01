4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου: Εγγραφές και ευκαιρίες εκπαίδευσης για ενήλικες

Με το σύνθημα «Φοιτήστε παράλληλα με τις υποχρεώσεις σας και αλλάξτε τη ζωή σας», το 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου (http://www.esperino.gr) απευθύνεται σε ενήλικους εργαζόμενους ή ανέργους αποφοίτους Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους για μάθηση σε 19 σύγχρονες ειδικότητες σπουδών.
Η διάρκεια της φοίτησης στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου έχει μειωθεί πλέον σε 3 έτη για τους απόφοιτους Γυμνασίου, ενώ διαρκεί μόνο 2 έτη για τους Απόφοιτους Γενικού Λυκείου -που παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας- και μόνο 1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα ειδικότητα στον ίδιο Τομέα Σπουδών τους)
Οι απόφοιτοι του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ αποκτούν ταυτόχρονα:
- Ισότιμο Απολυτήριο Λυκείου
- Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας
- Δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο
- Βραδινό ωράριο φοίτησης: καθημερινά από 18:30 έως 23:00
Η προθεσμία εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος 2025-26 είναι έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.
Το Σχολείο θα είναι ανοικτό τις καθημερινές, μετά τις 6:30 μ.μ., ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές που επιθυμούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
- Τους κωδικούς TAXIS της εφορίας
- Αποδεικτικό Σπουδών από το τελευταίο Σχολείο φοίτησής τους
- Την αστυνομική ταυτότητά τους
- Μία φωτογραφία
Σε περίπτωση ανηλίκων μαθητών πέραν των παραπάνω, ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται επιπλέον να προσκομίσει:
- Ταυτότητα γονέα/κηδεμόνα
- Βιβλιάριο εργασίας του μαθητή (εκδίδεται στην Επιθεώρηση Εργασίας)
- Έντυπο (Ε3) αναγγελίας πρόσληψης από την ΕΡΓΑΝΗ
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Για αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται επιπλέον:
- Επίσημο μεταφρασμένο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο)
Και οι παλαιότεροι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση μόνο Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας, με τις ακόλουθες δυνατότητες:
- Απευθείας εγγραφή στην Β' τάξη σπουδών (διάρκεια φοίτησης μόνο 2 έτη)
- Απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά, Φυσική κλπ) και συμμετοχή μόνο στα μαθήματα Ειδικότητας.
- Απόκτηση Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας
- Δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο
19 Ειδικότητες Σπουδών:
- Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής"
- Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων"
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών"
Τομέας Μηχανολογίας
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού"
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου"
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών"
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Οχημάτων"
Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης
- Ειδικότητα: "Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού"
- Ειδικότητα: "Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών"
- Ειδικότητα: "Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων"
- Ειδικότητα: "Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης"
- Τομέας Πληροφορικής & Δικτύων Υπολογιστών
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής"
- Ειδικότητα: "Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ"
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας & Ευεξίας
- Ειδικότητα: "Αισθητικής τέχνης"
- Ειδικότητα: "Κομμωτικής τέχνης"
- Ειδικότητα: "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων"
- Ειδικότητα: "Βοηθός Νοσηλευτών"
- Ειδικότητα: "Βοηθός Φαρμακείου"
- Ειδικότητα: "Βοηθός Φυσικοθεραπευτή"
Δικαίωμα εγγραφής έχουν εργαζόμενοι ή άνεργοι ανεξαρτήτως ηλικίας:
- Οι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
- Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
- Οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (για απόκτηση πτυχίου νέας διαφορετικής ειδικότητας από αυτή που κατέχουν)
- Οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α’ & Β’ Κύκλου)
- Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.
Διάρκεια φοίτησης:
- 2 έτη για τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου, που παρακολουθούν μόνο μαθήματα Ειδικότητας
- 3 έτη για τους απόφοιτους Γυμνασίου
- 1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ, που εγγράφονται σε νέα Ειδικότητα στον ίδιο Τομέα Σπουδών.
Εξωδιδακτικές δράσεις του Σχολείου:
- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+
- Κοινωνικό Παντοπωλείο για τους μαθητές
- Τράπεζα εθελοντικής αιμοδοσίας
- Ταμείο αλληλοβοήθειας
- Μουσική Ομάδα
- Θεατρική Ομάδα
- Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας
- Δανειστική Βιβλιοθήκη
- Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις
- Συμμετοχή σε εκθέσεις - διαγωνισμούς
- Ομιλίες από σημαντικές προσωπικότητες
- Συναντήσεις με στελέχη της αγοράς εργασίας
Στοιχεία Επικοινωνίας: (μετά τις 6:30 το απόγευμα)
Διεύθυνση: Ελευθερίου Σκεπετζή 31, Κηπούπολη, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810-320770
E-mail: [email protected]
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