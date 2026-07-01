4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου: Εγγραφές και ευκαιρίες εκπαίδευσης για ενήλικες

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Με το σύνθημα «Φοιτήστε παράλληλα με τις υποχρεώσεις σας και αλλάξτε τη ζωή σας», το 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου (http://www.esperino.gr) απευθύνεται σε ενήλικους εργαζόμενους ή ανέργους αποφοίτους Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους για μάθηση σε 19 σύγχρονες ειδικότητες σπουδών.

Η διάρκεια της φοίτησης στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου έχει μειωθεί πλέον σε 3 έτη για τους απόφοιτους Γυμνασίου, ενώ διαρκεί μόνο 2 έτη για τους Απόφοιτους Γενικού Λυκείου -που παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας- και μόνο 1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα ειδικότητα στον ίδιο Τομέα Σπουδών τους)

Οι απόφοιτοι του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ αποκτούν ταυτόχρονα:

Ισότιμο Απολυτήριο Λυκείου

Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας

Δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο

Βραδινό ωράριο φοίτησης: καθημερινά από 18:30 έως 23:00

Η προθεσμία εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος 2025-26 είναι έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Το Σχολείο θα είναι ανοικτό τις καθημερινές, μετά τις 6:30 μ.μ., ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές που επιθυμούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

Τους κωδικούς TAXIS της εφορίας

Αποδεικτικό Σπουδών από το τελευταίο Σχολείο φοίτησής τους

Την αστυνομική ταυτότητά τους

Μία φωτογραφία

Σε περίπτωση ανηλίκων μαθητών πέραν των παραπάνω, ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται επιπλέον να προσκομίσει:

Ταυτότητα γονέα/κηδεμόνα

Βιβλιάριο εργασίας του μαθητή (εκδίδεται στην Επιθεώρηση Εργασίας)

Έντυπο (Ε3) αναγγελίας πρόσληψης από την ΕΡΓΑΝΗ

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται επιπλέον:

Επίσημο μεταφρασμένο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο)

Και οι παλαιότεροι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση μόνο Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας, με τις ακόλουθες δυνατότητες:

Απευθείας εγγραφή στην Β' τάξη σπουδών (διάρκεια φοίτησης μόνο 2 έτη)

Απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά, Φυσική κλπ) και συμμετοχή μόνο στα μαθήματα Ειδικότητας.

Απόκτηση Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας

Δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο

19 Ειδικότητες Σπουδών:

Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Ειδικότητα: "Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής"

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητα: "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων"

Ειδικότητα: "Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών"

Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητα: "Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού"

Ειδικότητα: "Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου"

Ειδικότητα: "Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών"

Ειδικότητα: "Τεχνικός Οχημάτων"

Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης

Ειδικότητα: "Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού"

Ειδικότητα: "Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών"

Ειδικότητα: "Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων"

Ειδικότητα: "Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης"

Τομέας Πληροφορικής & Δικτύων Υπολογιστών

Ειδικότητα: "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής"

Ειδικότητα: "Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ"

Τομέας Υγείας & Πρόνοιας & Ευεξίας

Ειδικότητα: "Αισθητικής τέχνης"

Ειδικότητα: "Κομμωτικής τέχνης"

Ειδικότητα: "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων"

Ειδικότητα: "Βοηθός Νοσηλευτών"

Ειδικότητα: "Βοηθός Φαρμακείου"

Ειδικότητα: "Βοηθός Φυσικοθεραπευτή"

Δικαίωμα εγγραφής έχουν εργαζόμενοι ή άνεργοι ανεξαρτήτως ηλικίας:

Οι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου

Οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (για απόκτηση πτυχίου νέας διαφορετικής ειδικότητας από αυτή που κατέχουν)

Οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α’ & Β’ Κύκλου)

Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.

Διάρκεια φοίτησης:

2 έτη για τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου, που παρακολουθούν μόνο μαθήματα Ειδικότητας

3 έτη για τους απόφοιτους Γυμνασίου

1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ, που εγγράφονται σε νέα Ειδικότητα στον ίδιο Τομέα Σπουδών.

Εξωδιδακτικές δράσεις του Σχολείου:

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+

Κοινωνικό Παντοπωλείο για τους μαθητές

Τράπεζα εθελοντικής αιμοδοσίας

Ταμείο αλληλοβοήθειας

Μουσική Ομάδα

Θεατρική Ομάδα

Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις

Συμμετοχή σε εκθέσεις - διαγωνισμούς

Ομιλίες από σημαντικές προσωπικότητες

Συναντήσεις με στελέχη της αγοράς εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας: (μετά τις 6:30 το απόγευμα)

Διεύθυνση: Ελευθερίου Σκεπετζή 31, Κηπούπολη, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810-320770

E-mail: [email protected]

Web: http://www.esperino.gr

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