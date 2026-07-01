Κρήτη: Έκλεβε... σταδιακά εργαλεία από εργοτάξιο - Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία

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Εξιχνιάστηκε χθες (30.06.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου υπόθεση κλοπής για την οποία ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως 29.06.2026 άγνωστος δράστης αφαίρεσε από εργοτάξιο οικίας σταδιακά εργαλεία (ηλεκτρικά και μπαταρίας) συνολικής χρηματικής αξίας 14.000 ευρώ.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα και προανάκριση αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε η εμπλοκή στην διερευνώμενη κλοπή του εν λόγω αλλοδαπού.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος εξοπλισμού, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Επίσης, στην κατοχή δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

(φωτογραφία αρχείου)

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