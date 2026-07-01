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GOSSIP - LIFESTYLE

Grand Hotel: Το σπαρακτικό φινάλε της δραματικής σειράς εποχής

gr
clock 11:00 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο του Grand Hotel

Επεισόδιο 136: Η ευτυχία της Αλίκης και του Πέτρου επισκιάζεται από ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει το Grand Hotel και βυθίζει τους πάντες στη θλίψη. Ο Ρήγας καταρρέει και βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Ένας απρόσμενος θάνατος, ένας γάμος, η επιστροφή και τιμωρία ενός παλιού γνώριμου, αλλά και (όχι μόνο) ένα χαρμόσυνο γεγονός θα γεμίσουν συγκίνηση το Grand Hotel…

Η ώρα της κάθαρσης έχει φτάσει για όλους, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν και να αγκαλιάσουν όσα τους επιφυλάσσει η νέα εποχή.

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