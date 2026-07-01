Δήμος Ηρακλείου: Ευρεία σύσκεψη για τις εργασίες συντήρησης στην Κρήνη Μοροζίνι - Πότε ξεκινούν

Ευρεία σύσκεψη φορέων για τις εργασίες συντήρησης στην Κρήνη Μοροζίνι που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου την Παρασκευή 3/7, στις 11:30, στη Λότζια.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού, Γιώργος Αγριμανάκης, στην σύσκεψη θα συμμετέχει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Μερτζάνη με στόχο την αναλυτική ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις προγραμματισμένες εργασίες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18/6 κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου, στην οποία συμμετείχε μετά από πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Διοίκησης και Τουρισμού, η Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Δελή, τα μέλη της Επιτροπής είχαν διατυπώσει τις επιφυλάξεις τους για τη διεξαγωγή της συντήρησης του μνημείου την καλοκαιρινή περίοδο.

Στην σύσκεψη έχουν κληθεί εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης, της ΔΕΥΑΗ, της Τουριστικής Αστυνομίας, του ΕΛΜΕΠΑ, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου, του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, του ΟΛΗ Α.Ε., της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου «Η Φιλοξενία», των αεροπορικών εταιριών Aegean και SKY express, του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γραφείων Εκμισθώσεως Επιβατηγών Αυτοκινήτων & Δικύκλων Ηρακλείου-Λασιθίου «ΗΝΙΟΧΟΣ» και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου.

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