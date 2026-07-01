Πετράλωνα: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες – Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση

Την περαιτέρω έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, διέταξε ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών.

Οι πέντε συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

“Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει” – Τι καταγγέλλουν οι ένοικοι για το συνεργείο

Υπενθυμίζεται πως, η έγκαιρη κινητοποίηση μιας ιδιώτη μηχανικού και η παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενοίκου απέτρεψαν μια τραγωδία στα Πετράλωνα, όπου τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής στο διπλανό οικόπεδο.

Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη εκκένωση του κτηρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στις εργασίες εκσκαφής για τα θεμέλια της υπό ανέγερση πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτηρίου, το οποίο κατέρρευσε σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα».

Μέλη του συνεργείου έγιναν “καπνός” αμέσως μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Καταγγελίες αναφέρουν ακόμη ότι αμέσως μετά την κατάρρευση ορισμένα άτομα που βρίσκονταν στο εργοτάξιο αποχώρησαν από το σημείο με όχημα του έργου, γεγονός που αποτελεί επίσης αντικείμενο διερεύνησης.

Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της τραγωδίας έπαιξε μια ιδιώτης μηχανικός, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το έργο της υπό ανέγερση οικοδομής. Η μηχανικός κλήθηκε από την κόρη ηλικιωμένης ενοίκου, όταν η τελευταία παρατήρησε από το προηγούμενο βράδυ έντονες ρωγμές στο διαμέρισμά της.

Κατά την αυτοψία, η μηχανικός διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλο κενό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου, ένδειξη ότι το κτήριο είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση. Αμέσως ειδοποίησε τους ενοίκους των επτά διαμερισμάτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα η πολυκατοικία κατέρρευσε. Μία ηλικιωμένη, που διέμενε σε διαμέρισμα του ημιώροφου, σώθηκε επειδή είχε βγει για λίγα λεπτά σε κοντινό φούρνο, την ώρα που σημειώθηκε η κατάρρευση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί καταγγελία της κόρης της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την οποία όταν ενημέρωσαν επιβλέποντες μηχανικούς για την επικίνδυνη κλίση του κτηρίου, εκείνοι φέρεται να απάντησαν: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει». Η συγκεκριμένη καταγγελία ερευνάται.

Μετά την κατάρρευση σήμανε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 1ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδεχομένως τέσσερα άτομα να είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Ωστόσο, σταδιακά επιβεβαιώθηκε ότι όλοι οι ένοικοι ήταν ασφαλείς, ενώ μία γυναίκα που αρχικά αναζητούνταν εντοπίστηκε τελικά στο Ναύπλιο.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν για αρκετές ώρες, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια εργαζόμενοι ή άλλα άτομα. Τελικά δεν εντοπίστηκε κανένας εγκλωβισμένος.

Έλεγχοι και σε γειτονικά κτήρια

Σημαντικές ζημιές υπέστη και η διπλανή πολυκατοικία, στην είσοδο της οποίας δημιουργήθηκε μεγάλο άνοιγμα από την πτώση των συντριμμιών. Κλιμάκιο μηχανικών πραγματοποίησε αυτοψία, ενώ μεγάλο μέρος του κτηρίου εκκενώθηκε προληπτικά μέχρι να διαπιστωθεί αν υφίσταται πρόβλημα στατικής επάρκειας. Ανάλογη ανησυχία εκφράζεται και από κατοίκους γειτονικών κτηρίων, οι οποίοι εγκατέλειψαν προσωρινά τα διαμερίσματά τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε παραμένουν χωρίς στέγη και αναμένουν ενημέρωση τόσο για τις αποζημιώσεις όσο και για τη μελλοντική στέγασή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικοδομική άδεια της υπό ανέγερση πολυκατοικίας είχε εκδοθεί το 2024 και αναθεωρήθηκε το 2025. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν πλέον αν οι εργασίες που εκτελούνταν ήταν σύμφωνες με τις εγκεκριμένες μελέτες, αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης και αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν σκηνές πανικού. Γείτονας ανέφερε ότι είδε την πολυκατοικία να καταρρέει μπροστά στα μάτια του, ενώ υποστήριξε ότι στο εργοτάξιο βρισκόταν όχημα με εξοπλισμό οικοδομικών εργασιών και ότι το συνεργείο αποχώρησε λίγο μετά το περιστατικό. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν επίσης αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

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