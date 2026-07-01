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Koντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από 15 μέρες νοσηλείας και επέστρεψε σπίτι της

φ
clock 12:00 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μάρω Κοντού επέστρεψε στο σπίτι της, κοντά στους δικούς της ανθρώπους, μετά από νοσηλεία 15 ημερών στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε και τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων που έκανε, έδειξε πως δεν συντρέχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας.

Σύμφωνα με την εκπομπή  «Το Πρωινό», την Τετάρτη 1η Ιουλίου, νοσηλεύτηκε τις τελευταίες μέρες προληπτικά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν». Μάλιστα, επέλεξε να μείνει σε τετράκλινο θάλαμο, χωρίς να ζητήσει καμία προνομιακή μεταχείριση. 

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