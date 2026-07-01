Τραγωδία στο Δερβένι: Στον 12χρονο γιο του πρώτου νεκρού ανήκει η δεύτερη σορός

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Μεγαλώνει η τραγωδία που σημειώθηκε από τη φωτιά σε δάσος στην περιοχή του Δερβενίου Θεσσαλονίκης καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σορός κοντά στον οικισμό Λητή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η σορός ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του θύματος που αγνοείται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί φέρεται να είναι γιος του απανθρακωμένου άνδρα που βρέθηκε νωρίτερα και της εγκαυματία γυναίκας που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός 66χρονου άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας. Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και τη 40χρονη γυναίκα του με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, λόγω των ανέμων, και έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112.

Το πρώτο εστάλη στις 15:40, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λητής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο τον περιορισμό της αναζωπύρωσης και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.

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