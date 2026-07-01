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ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα:Συγκίνηση όταν πατέρας ανασύρει την κόρη του από τα συντρίμμια

βενεζουέλα, σεισμός
clock 09:40 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές μέσα στην τραγωδία που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Θαύμα στη Βενεζουέλα: Διασώθηκε ζωντανό παιδί 3 ετών έπειτα από 6 ημέρες κάτω από τα συντρίμμια

Ένας πατέρας κατάφερε να ανασύρει ζωντανή τη μικρή του κόρη από τα συντρίμμια κτιρίου που είχε καταρρεύσει, έπειτα από πολύωρες προσπάθειες στις οποίες συμμετείχαν γείτονες, αστυνομικοί και διασώστες.



Ώρες αγωνίας μέχρι την πολυπόθητη αγκαλιά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το βίντεο του Rádio Nacional de Colombia, ο άνδρας δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τις προσπάθειες εντοπισμού του παιδιού του. Για ώρες έσκαβε μαζί με κατοίκους της περιοχής, αστυνομικούς και σωστικά συνεργεία, μέχρι που κατάφερε να τη βγάλει ζωντανή από τα ερείπια.

Αμέσως μετά τη διάσωσή της, πατέρας και κόρη αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι, σε μια εικόνα που έχει γίνει σύμβολο ελπίδας μέσα στην καταστροφή.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές, με τα σωστικά συνεργεία να εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, παρά το γεγονός ότι όσο περνούν οι ημέρες οι ελπίδες λιγοστεύουν. Ωστόσο, ιστορίες όπως αυτή υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μέσα στην τραγωδία μπορούν να υπάρξουν στιγμές που κρατούν ζωντανή την ελπίδα.

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