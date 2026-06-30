Ηράκλειο: Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων συμμετέχει στην απεργία της 19ης Ιουλίου

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου στον κλάδο του εμπορίου.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται:

"Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 έχει καταθέσει στους εργοδοτικούς φορείς του κλάδου του εμπορίου, την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) συγκεκριμένο σχέδιο κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που καλύπτει τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Το σχέδιο προβλέπει :

· Βασικό μισθό 1.000 ευρώ και βασικό ημερομίσθιο 44,7 ευρώ.

· Προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας.

· Κατοχύρωση των ειδικοτήτων.

·Επιδόματα: γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης

γλώσσας, χρήσης δικύκλου.

· 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, κατάργηση του σπαστού ωραρίου σε καταστήματα συνεχούς ωραρίου.

· Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στην εβδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο.

· Κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας.

· Προστασία από απόλυση των εργαζόμενων μετά από εργατικό ατύχημα και των εγκύων.

·Ειδικές άδειες για νοσηλεία παιδιού, γονείς με παιδί ΑμεΑ & μονογονεϊκές οικογένειες.

Η πρόταση διαμορφώθηκε μέσα από συλλογικές διαδικασίες, τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 σε όλη τη χώρα και στις γενικές συνελεύσεις μας.

Στο διάστημα από την κατάθεση της σύμβασης μέχρι και σήμερα οι εργοδότες, αφού αρχικά εξασφάλισαν μέσα από την περιβόητη «Κοινωνική Συμφωνία» με την κυβέρνηση και την ΓΣΕΕ του ελεγχόμενου εκατομμυριούχου πρόεδρου της Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους, σήμερα και με διάφορα προσχήματα τρενάρουν τις διαπραγματεύσεις.

Αντίστοιχη στάση κρατάει και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ). Ενώ η Ένωση Σουπερ Μαρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) δηλώνει ότι δεν είναι εργοδοτικός φορέας – κοινωνικός εταίρος και δεν υπογράφει σύμβαση! Δηλαδή όλοι εκείνοι που μέσα στο 2025 μέτρησαν έναν κύκλο εργασιών που έφτασε τα 74,85 δισ. ευρώ κι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη.

Ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο να κάνουμε δική μας υπόθεση την υπογραφή της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας! Για να πάρουμε ανάσα σε συνθήκες επίθεσης στη ζωή και τα δικαιώματα μας. Για να δυναμώσει ο αγώνας σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε αποθήκη και γραφείο, σε όλο τον κλάδο. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η Ομοσπονδία μας αποφάσισε Πανελλαδική απεργία στο Εμπόριο την Κυριακή 19 Ιούλη και το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη συμμετοχή στο πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ.

Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε τη δύναμη μας! Η αγανάκτηση που επικρατεί μέσα στα καταστήματα, τα γραφεία και τις αποθήκες να γίνει μαχητική διεκδίκηση! Να διεκδικήσουμε αγωνιστικά την υπογραφή ΣΣΕ. Να απαιτήσουμε την κατοχύρωση των όρων αμοιβής και εργασίας των χιλιάδων εργαζομένων στο εμπόριο, με μισθούς που να μπορούμε να ζήσουμε, ωράρια που να μην μας εξοντώνουν, επιδόματα και ειδικότητες. Να μπει ένα τέλος στις κατάπτυστες ατομικές συμβάσεις που μας αναγκάζουν να υπογράφουμε.

Η απαίτηση των επιχειρηματικών ομίλων στο Εμπόριο είναι ξεκάθαρη, οι εργαζόμενοι να δουλεύουμε περισσότερο, πιο ευέλικτα και πιο φθηνά για να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους. Αυτή η απαίτηση δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το αφήγημα περί «κοινού συμφέροντος» κι «ανάπτυξης που τους ωφελεί όλους». Απόδειξη είναι το κλείσιμο του πολυκαταστήματος NΟΤΟS στην Αθήνα με απόλυση πάνω από 160 εργαζομένων, η εθελούσια στα ΙΚΕΑ με στόχο να ξεφορτωθεί ο όμιλος Φουρλή εργαζόμενους με προϋπηρεσία και κατοχυρωμένα δικαιώματα και ταυτόχρονα να εντατικοποιήσει την εργασίας των υπόλοιπων, η εξαγορά του ΚΡΗΤΙΚΟΣ από τον ΜΑΣΟΥΤΗ που συνοδεύεται από απολύσεις.

Οι μισθοί πείνας, τα ωράρια λάστιχο, η δουλειά τις Κυριακές δεν είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε σήμερα. Είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής της ΕΕ, που υπηρέτησαν διαδοχικά και ενιαία όλες οι κυβερνήσεις. Τα κατακτημένα δικαιώματα μας ξηλώθηκαν βήμα βήμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας είναι χαρακτηριστική:

· Η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ αποφάσισε τη λειτουργία των καταστημάτων 7 Κυριακές τον χρόνο.

· Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, επέκτεινε το άνοιγμα των καταστημάτων έως και τις 32 Κυριακές, διεύρυνε το πλαίσιο ακόμα και για 52 εργάσιμες Κυριακές.

· Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ συνέχισε την επίθεση με χτύπημα στον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, νέες μορφές ευέλικτης εργασίας, την εξαντλητική 6ήμερη & 13ώρη δουλειά.

Δεν πάει άλλο! Δεν χωράει καμία αναμονή για λύσεις από τα πάνω. Δεν υπάρχει κανένας «σωτήρας» που θα χαρίσει στους εργαζόμενους αυτά που οι ίδιοι «σωτήρες» τους έκλεψαν. Τα δικαιώματα δεν χάθηκαν επειδή δεν βρέθηκε ο «σωστός και έντιμος» κυβερνητικός διαχειριστής. Δεν τα τσάκισε μόνο ένας νόμος, ούτε μόνο μία κυβέρνηση. Τα χτύπησε η κοινή πολιτική που εφαρμόστηκε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, στηρίχθηκε στις κατευθύνσεις της ΕΕ και είχε ως κριτήριο τις ανάγκες και τα κέρδη των ομίλων.

Για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν υπάρχει μέση λύση που να εξασφαλίζει και τα δύο. Ότι κατακτήθηκε, κατακτήθηκε με αγώνα σε σύγκρουση με την εργοδοσία, τις κυβερνήσεις και το κράτος της.

Με τη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις και τη μαζική συμμετοχή στην απεργία μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για κερδίσουμε όσα έχουμε ανάγκη. Η 19η Ιουλίου μπορεί να αποτελέσει ημέρα ανάτασης για όλο τον κλάδο, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κράτος κι εργοδοσία ότι η δύναμη είναι στα δικά μας χέρια. Με αγωνιστική αισιοδοξία, οργάνωση και συλλογική δράση των εργαζομένων θα τα καταφέρουμε!

Όλοι και όλες στον αγώνα για την υπογραφή κλαδική Συλλογικής Σύμβασης"

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