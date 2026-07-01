Χρυσοχοΐδης για γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: «Σύλληψη, δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με ζωές»

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«Οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Ακόμη και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν οι ανθρώπινες ζωές. Τους αξίζει σύλληψη, δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές», είπε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με αφορμή τα γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών στη ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιβεβαίωσε ότι την υπόθεση της Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, ενώ αναφέρθηκε και στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα λέγοντας ότι η βία ανηλίκων δεν είναι μόνο αστυνομικό θέμα.

Σχετικά με τη δράση μελών της μαφίας απάντησε:

«Δεν έχουμε πολλές μαφίες. Η Ελληνική μαφία έχει περιοριστεί. Θα τους εξαφανίσουμε» και συμπλήρωσε: «Περίπου 2000 Τούρκοι μαφιόζοι στις ελληνικές φυλακές».

Για το νέο νομοθέτημα για τα πατίνια τόνισε:

«Από 17 χρονών και κάτω απαγορεύεται η χρήση πατινιών. Να δούμε και τα θέματα των ελέγχων από την αστυνομία για να μην τρέχουν με 60χλμ σε μεγάλες λεωφόρους. Αν πιαστεί ανήλικος με πατίνι θα ελεγχθούν οι γονείς».

Για τις επερχόμενες εκλογές ανέφερε:

«Εκλογές του χρόνου τον Μάιο, τον Ιούνιο. Την τελευταία προθεσμία σύμφωνα με το Σύνταγμα. Τότε δεν πρέπει να γίνουν; Αυτός που αποφασίζει για εκλογές είναι ένας, ο πρωθυπουργός. Έχει μπροστά του όλη την εικόνα, την ευθύνη για τη χώρα, και γνωρίζει πράγματα που οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε».

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