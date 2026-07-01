ΟΦΗ: Νέος διευθυντής ποδοσφαίρου ο Χρήστος Καρυπίδης

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος θα είναι ο νέος Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ομάδας.

Οι Κρητικοί εξέδωσαν ανακοίνωση για την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Χρήστο Καρυπίδη, αναφέροντας:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στην ομάδα μας. Γεννημένος στις Σέρρες, στις 2 Δεκεμβρίου 1982, ο κ. Καρυπίδης είναι κάτοχος διπλώματος MIP (UEFA Executive Master for International Players), αλλά και UEFA A.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε κορυφαίο επίπεδο, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΠΑΟΚ και της σκωτσέζικης Hearts, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του πορεία με συνολικά 380 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2019, μετά το τέλος της καριέρας του, ανέλαβε στον ΠΑΟΚ αρχικά τη θέση του Διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος και στη συνέχεια αυτή του Τεχνικού Διευθυντή, θέση την οποία κατείχε ως τις 30 Ιουνίου 2026.

Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024 και το Κύπελλο του 2021, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή παρουσία του “Δικεφάλου”, με δύο συμμετοχές στην προημιτελική φάση του UEFA Conference League. Καλωσορίζουμε τον κ. Καρυπίδη στην οικογένεια του ΟΦΗ και ευχόμαστε να πανηγυρίσουμε μαζί πολλές επιτυχίες της ομάδας μας!».

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