Ηράκλειο: Στη μέγγενη της ψηφιακής γραφειοκρατίας η ΔΕΥΑΗ από τη ΡΑΑΕΥ

Ασφυκτική είναι η πίεση που ασκείται πλέον στη ΔΕΥΑΗ από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων( ΡΑΑΕΥ) για να μπορέσει να διατηρήσει τη διαχειριστική της επάρκεια και να μπορεί να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων αποσαφηνίστηκε ότι όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης οφείλουν να ανεβάσουν τον πήχη της απόδοσης τους, και να ανταποκριθούν σε μια εξαιρετικά απαιτητική ψηφιακή γραφειοκρατία δια μέσω της οποίας η ΡΑΑΕΥ θα έχει πλήρη και αναλυτική εικόνα της καθημερινής λειτουργίας τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ΔΕΥΑΗ θα πρέπει σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα να διατηρεί αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με το πόσο νερό καταναλώνεται καθημερινά, πόσο νερό κοστολογείται, πλήρη στοιχεία σε σχέση με την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους πολίτες, αναλυτική κατάσταση σε σχέση με τις ανείσπρακτες οφειλές και το ισοζύγιο



πληρωμών.

Η ΡΑΑΕΥ θέτει τη διαχείριση του νερού σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο ανταποδοτικότητας καθώς δεν επιτρέπει τη διατήρηση ανείσπρακτων οφειλών. Επίσης η ΔΕΥΑΗ οφείλει να ενημερώνει αναλυτικά τη ΡΑΑΕΥ για το σύνολο των ζημιών που προκαλούνται στα δίκτυα της για την ταχύτητα της αποκατάστασης τους, για τα παράπονα των καταναλωτών και για τις απαντήσεις που η υπηρεσία δίνει, και για την οικονομική συνέπεια της δημοτικής επιχείρησης στις οφειλές της.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο αγκάθι για τη ΔΕΥΑΗ είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο εάν δεν καλύπτεται οικονομικά θα έχουν ποινικές ευθύνες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πειθαρχικές ο Διευθυντής της δημοτικής επιχείρησης.

Οι απαιτήσεις της ΡΑΑΕΥ από τη ΔΕΥΑΗ έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης που ωστόσο αντιλαμβάνεται ότι εάν δεν γίνουν αυτές οι προσαρμογές εμπρόθεσμα μέσα στα 4 στάδια που έχει ορίσει η τη Ρυθμιστική Αρχή θα της αφαιρέσει τη διαχειριστική επάρκεια και μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν εξαιρετικά αρνητική διότι θα της στερούσε τη δυνατότητα να διεκδικεί ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα για να εκτελεί σημαντικά έργα και μοιραία θα οδηγούνταν σε αναγκαστική συννένωση κάτι που αναμένεται να συμβεί με αρκετές ΔΕΥΑ.

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