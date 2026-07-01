ΤΕΤ.01 Ιου 2026 17:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση προς Τελ Αβίβ - Πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος σήμα αεροπειρατείας

Αεροπλάνα
clock 16:21 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στις Aρχές του Ισραήλ, καθώς πιλότος της βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας Electra Airways, που εκτελούσε πτήση από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ, ενεργοποίησε, κατά λάθος, το σήμα αεροπειρατείας.



Μάλιστα, ο κυβερνήτης ανέφερε ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό ασφαλείας και ότι η ενεργοποίηση του σήματος οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος. Πάντως, απογειώθηκαν αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, βάσει πρωτοκόλλου.

Οι ισραηλινές Αρχές αποφάσισαν να γίνει εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν 180 επιβάτες. Ο πιλότος ζήτησε να προσγειωθεί στην Κύπρο, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε. Τελικά, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τη Σόφια. Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές δεν υπάρχει ένδειξη ότι επρόκειτο για αληθινό περιστατικό ασφαλείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Κιάρα Φεράνι στέλνει μήνυμα στα ελληνικά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ισραηλ Αεροσκάφος Αεροπειρατεία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis