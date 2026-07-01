Συναγερμός σε πτήση προς Τελ Αβίβ - Πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος σήμα αεροπειρατείας

Συναγερμός σήμανε στις Aρχές του Ισραήλ, καθώς πιλότος της βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας Electra Airways, που εκτελούσε πτήση από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ, ενεργοποίησε, κατά λάθος, το σήμα αεροπειρατείας.







Μάλιστα, ο κυβερνήτης ανέφερε ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό ασφαλείας και ότι η ενεργοποίηση του σήματος οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος. Πάντως, απογειώθηκαν αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, βάσει πρωτοκόλλου.

Οι ισραηλινές Αρχές αποφάσισαν να γίνει εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν 180 επιβάτες. Ο πιλότος ζήτησε να προσγειωθεί στην Κύπρο, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε. Τελικά, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τη Σόφια. Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές δεν υπάρχει ένδειξη ότι επρόκειτο για αληθινό περιστατικό ασφαλείας.

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