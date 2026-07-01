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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: "Έσβησε" ο οδηγός που κάηκε μετά το τροχαίο...

εντατική (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 16:28 | 01/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) άφησε ο 60χρονος μοτοσικλετιστής από το Μεταξοχώρι του δήμου Αρχανών–Αστερουσίων, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο και νοσηλευόταν επί ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο άτυχος άνδρας είχε υποστεί εγκαύματα στο 90% του σώματός του, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με ΙΧ αυτοκίνητο, στον επαρχιακό δρόμο προς το Μεταξοχώρι.

Μετά τη σύγκρουση, το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα ο 60χρονος να υποστεί τα σοβαρά εγκαύματα.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά και τη μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ, η κατάστασή του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο 60χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ωστόσο τα εκτεταμένα εγκαύματα δεν άφησαν περιθώρια ανάρρωσης και σήμερα το μεσημέρι, όπως είβεβαίωσε στο ekriti ο Δοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή..

Το πένθος που επικρατεί στο Μεταξοχώρι είναι μεγάλο με την τοπική κοινωνία να θρηνεί τον χαμό του...

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