Ληξιπρόθεσμα: Νέα χρέη 3,77 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο προς το Δημόσιο

Κατά 3,77 δισ. ευρώ «φούσκωσαν» μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την Εφορία, με αποτέλεσμα στο τέλος Απριλίου 2026 να διαμορφωθούν στα 114,57 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένος κατά 9.460 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η αύξηση προήλθε σε μεγάλο ποσοστό από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι 50 ευρώ). Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 76.938 πρόσωπα.

Από μήνα σε μήνα πάντως (τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο) καταγράφηκε εντυπωσιακή μείωση των οφειλετών κατά 545.788 πρόσωπα, η οποία διόρθωσε προφανώς την αύξηση που παρουσιάστηκε λόγω της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και ήταν μάλιστα σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία μείωση του προηγούμενου έτους (κατά 371.016 πρόσωπα).

Από το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών, 35,53 δισ. ευρώ (ποσοστό 31,01%), έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, μέγεθος το οποίο πρόκειται να φθάσει σύντομα τα 42 δισ. ευρώ καθώς αναμένεται να μπουν στην ίδια κατηγορία χρεών επιπλέον 7 δισ. ευρώ, όπως έχει ήδη αποφανθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο «χάρτης» των οφειλετών

Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού (θεωρητικά εισπράξιμου) ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ) διαπιστώνει ότι το 66,26% αυτού, που αντιστοιχεί σε 52,37 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές.

Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, που επικαλείται το Γραφείο, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 22,09% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 17,45 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 11,65% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 9,20 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,15 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 17,28 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,95 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες πηγάζει το 92,40% των εισπράξεων.

Συνεπώς, σχεδόν το σύνολο των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34,10% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Αναλύοντας περαιτέρω τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (52,37 δισ. ευρώ), διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (47,23%) αφορά τον ΦΠΑ, καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,74 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 42,17%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό 5,33% αφού περιλαμβάνουν οφειλές ύψους 2,79 δισ. ευρώ.

Οι «μεγάλοι» χρωστούν τα πολλά

Εξετάζοντας την κατανομή των οφειλετών και του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, διαπιστώνεται ότι σχεδόν το σύνολο των οφειλών (96,57%) πηγάζει από την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 75,53% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,24% των οφειλετών.

Αντιθέτως, το 90,40% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,43% των συνολικών οφειλών.

Αξίζει να σημειωθεί η διαφορετική συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Συγκεκριμένα, οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38% του συνόλου, αγγίζοντας τα 43,53 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 71,04 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου.

Αναλύοντας τα στοιχεία οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων ανά εύρος οφειλής διαπιστώνεται ότι στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών σχεδόν το σύνολο του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι ότι το 98,67% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 88,31% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ πηγάζει από τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 97,16% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο τέλος του Απριλίου του 2026 στα 3.502.552 άτομα, αποτελώντας το 91,12% του συνόλου για το συγκεκριμένο εύρος οφειλής

Αντιθέτως, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών, ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Ειδικότερα, στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. Ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 70,19%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Απριλίου του 2026 τα 60,73 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 6.500, αποτελώντας το 62,63% του πλήθους των οφειλετών σε αυτό το εύρος οφειλής.

Μόλις το 6,83% σε ρύθμιση

Αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών, σημειώνεται ότι μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (18,65%) εντοπίζεται στο εύρος από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 19,82% για ποσά από 20.001 έως 50.000 ευρώ. Ωστόσο, τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (17,05%) και αγγίζει το 19,87% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (27,09%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 29,27% στην κατηγορία από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 50.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).

Οι οφειλές του Δημοσίου

Στον αντίποδα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, κατέγραψαν μικρή μείωση 255 εκατ. ευρώ τον περασμένο Απρίλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν κατά 232 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 2,920 δισ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 737 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025 οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 358 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 343 εκατ. ευρώ 13 και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 15 εκατ. ευρώ.

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