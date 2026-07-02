Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Κριέ μου, με ένα πιο ήρεμο μουντ σήμερα μπαίνεις στη διαδικασία και κάνεις συζητήσεις που αφορούν πλάνα και στόχους σου. Από το πρωί, είσαι πιο άνετος και πιο ανοιχτός στο να ξεκινήσεις κάποιες επαφές, είτε για να βρεις στήριξη για τα πλάνα σου είτε για να μπορέσεις να προχωρήσεις κάποιες ιδέες που έχεις για θέματα δουλειάς. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες απροσδόκητες επαφές που δημιουργούν σημαντικές προοπτικές και σου προσφέρουν εναλλακτικές που κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα. Έχε στο νου σου πως η ευθύτητα δεν είναι απαραίτητα και ειλικρίνεια.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, εστιάζεις στη δουλειά σου και καταπιάνεσαι με σημαντικά θέματα που έχεις να διαχειριστείς. Παίζουν και στόχοι και πλάνα που έχεις στο μυαλό σου και θέλεις να τα προχωρήσεις, για αυτό και ίσως είναι πιο εύκολο να ανοιχτείς και να πάρεις ρίσκα ή να επενδύσεις χρόνο και να εξετάσεις καλύτερα τα ενδεχόμενα που παίζουν σχετικά με τα ρίσκα αυτά. Καλό είναι να είσαι ευέλικτος και ανοιχτός σε αντιπροτάσεις που αφορούν οικονομικά θέματα και συζητήσεις, γιατί είσαι κοντά σε κάποια συμφωνία. Αν ερωτηθείς για θέματα δουλειάς, απάντα με τακτ και όχι όπως τα σκέφτεσαι.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, η ενέργειά σου ανεβαίνει αρκετά και σήμερα νιώθεις πως κάποιες καταστάσεις κινούνται πιο γρήγορα ή μπορεί να βρεις πιο εύκολα λύσεις. Ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι πιο ευρύς και μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα κάποια πράγματα, σε μεγαλύτερο βάθος. Επίσης, οι εναλλακτικές που εντοπίζεις φαίνεται να κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα για αυτό είναι σημαντικό να έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου και μπορεί να σε παρακινήσουν να λειτουργήσεις με περισσότερο πάθος για να δεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, οι τόνοι πέφτουν, εσύ όμως κινείσαι με περισσότερη εσωστρέφεια και εστιάζεις στο να λειτουργήσεις σε πιο ασφαλή πλαίσια. Δε θέλεις να μπλεχτείς με εντάσεις. Το ένστικτό σου λειτουργεί πιο έντονα και η αμεσότητα που επεξεργάζεσαι τα δεδομένα σου σε βοηθά να βρεις άκρη και να προνοήσεις κάπως παραπάνω για ορισμένα ζητήματα. Στα οικονομικά υπάρχει κινητικότητα και μπορεί κάποιες κρυφές επαφές να σου φανούν χρήσιμες για να επιβεβαιώσεις ορισμένα πράγματα. Εκμεταλλεύσου αυτή την υπερένταση παραγωγικά και όχι βιαστικά.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, οι τόνοι πέφτουν και αντιλαμβάνεσαι πως είναι πιο εύκολο να επεξεργαστείς αυτά που σου λένε οι άλλοι και να βρεις πιο άμεσες λύσεις και διεξόδους μέσα από τις προτάσεις και τις ιδέες που θα ακούσεις. Ανοίγματα στη δουλειά και κάποια νέα πράγματα έρχονται να κάνουν πιο εύκολο να βρεις λύσεις σε σημαντικά θέματα και να δεις στόχους και πλάνα διαφορετικά, ώστε να τα προχωρήσεις πιο άμεσα. Ξαφνικές συναντήσεις θα σου φτιάξουν τη μέρα. Καλό είναι να μην επιμείνεις με όσους δε θέλουν να ακούσουν.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα τα πνεύματα χαλαρώνουν αρκετά κι εσύ είσαι πιο άνετος στο να οργανώσεις τις κινήσεις, τις δουλειές και το πρόγραμμά σου καλύτερα. Από το πρωί, εστιάζεις στο να αναλάβεις δράση και να τρέξεις λίγο περισσότερο κάποια πλάνα που επεξεργάζεσαι αυτό το διάστημα. Κάποια πράγματα τα βλέπεις πιο καθαρά και οι λεπτομέρειες που εντοπίζεις σε βοηθούν να βρεις άκρη, αλλά και λύσεις σε κάποια σημαντικά ζητήματα. Παράλληλα, κάνεις αλλαγές σε ρουτίνες και κάπως ανανεώνεσαι. Είσαι αποφασισμένος.

Ζυγός



Ζυγέ μου, με τους τόνους να πέφτουν σήμερα νιώθεις πιο άνετα να εκφραστείς και να ανοιχτείς περισσότερο σε κομμάτια που κάπως σε προβληματίζουν ή σε κάνουν να νιώθεις πως πρέπει να περιοριστείς. Το μυαλό σου τρέχει αρκετά πιο γρήγορα και μπορεί να ειπωθούν αρκετά πάνω στη φούρια σου, όμως αντιλαμβάνεσαι πως μπορείς να το μαζέψεις. Κάποιες επαφές φαίνεται να δημιουργούν ευκολίες σε κάποια ανοίγματα, ενώ παράλληλα εξετάζεις κάποια ενδεχόμενα καλύτερα.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, τα πράγματα ηρεμούν κι εσύ εστιάζεις στο να διαχειριστείς προσωπικά ζητήματα, αλλά και θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Από το πρωί εστιάζεις στο να διαχειριστείς άμεσα και πιο στοχευμένα θέματα που σχετίζονται τόσο με οικονομικά, όσο και με την ψυχολογία. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής που, παρά το αρχικό άγχος, φαίνεται να σου δίνουν μια ελευθερία κινήσεων αλλά και εναλλακτικές που θα σε βοηθήσουν να δεις και να διαχειριστείς τα πράγματα πιο ψύχραιμα. Μη δώσεις βάση σε σχόλια και παράμεινε εστιασμένος σε όσα κάνεις.

Τοξότης



Τοξότη μου, η πίεση πέφτει σήμερα και εσύ από την πλευρά σου είσαι σε μια φάση που μπορείς να σκεφτείς πιο άμεσα και στοχευμένα και να τα συζητήσεις αποτελεσματικά. Να βρεις άκρη και να αποσυμπιέσεις κι εσύ από την πλευρά σου κάπως τα πράγματα. Ναι, υπάρχουν εντάσεις με τους απέναντι και μπορεί να νιώσεις πως βρίσκεσαι απέναντι σε στοχευμένες συμπεριφορές, όμως κινείσαι πιο ευέλικτα και δεν μπαίνεις στη διαδικασία να εμπλακείς σε αντιπαραθέσεις. Είναι σημαντικό να μην εστιάσεις σε σχόλια και κουβέντες, αλλά και να μην είσαι σκληρός σε απαντήσεις που θα δώσεις.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, με τα πνεύματα να ηρεμούν κάπως σήμερα, κινείσαι κι εσύ σε ρυθμούς που σου δημιουργούν μια ηρεμία, μια σιγουριά και μια ασφάλεια. Ναι, υπάρχουν κάποια ρίσκα που σου φαίνονται ενδιαφέροντα και ψήνεσαι να τα πάρεις μέσα στη μέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως μειώνεις την ένταση και τη δυναμική που δίνεις στα επαγγελματικά σου. Είσαι πιο ανοιχτός να δοκιμάσεις διαφορετικές μεθόδους για να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα και να δεις πως θα πάει. Στα οικονομικά, σκέφτεσαι κάποια ανοίγματα εκεί, να θυμάσαι όμως πως ο ανάδρομος καραδοκεί.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, τα πράγματα ηρεμούν και κάπως κι εσύ νιώθεις πιο άνετα να δράσεις και να κάνεις αυτά που έχεις στο πρόγραμμα. Δραστηριοποιείσαι αρκετά πιο εύκολα και παίρνεις πρωτοβουλίες στο να κάνεις τα πράγματα με το δικό σου τρόπο, ενώ δεν κολλά στο να εκφράσεις ιδέες που έχεις και να κάνεις επιπλέον προτάσεις. Βρίσκεις πιο εύκολα λύσεις, ενώ υπάρχουν και κάποιες επαφές που θα σε ξαφνιάσουν με το πόσο διαφορετικά εξελίσσονται από αυτό που περίμενες. Το πείσμα και το άγχος σε κάνουν κάπως έντονο και αμετακίνητο στο να προσαρμοστείς σε κάποια ζητήματα.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα θέλεις να πάρεις τις αποστάσεις σου και να ασχοληθείς περισσότερο με το χώρο σου και με το πώς νιώθεις. Από το πρωί, συνεχίζεις το ξεσκαρτάρισμα στο σπίτι και αυτό φαίνεται πως γίνεται με ζήλο και αρκετό ενδιαφέρον, μιας και συνειδητοποιείς πόσα αχρείαστα είχες κρατημένα. Από την άλλη, κρατώντας αυτές τις αποστάσεις μπορείς να δεις πιο εύκολα και πιο αντικειμενικά κάποια πράγματα, γεγονός που θα σε βοηθήσει να πάρεις απόφαση και να ξεκολλήσεις από καταστάσεις που μέσα σου πιστεύεις πως θα προχωρήσουν.