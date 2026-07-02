Χρ. Παππάς: «Στα 41-42 η πιθανότητα φυσικής σύλληψης είναι έως 5%, μεγάλο το κόστος της εξωσωματικής»

Ο γυναικολόγος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και συνεργάτης της μονάδας FIVI του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, Δρ. Χρήστος Παππάς, μίλησε στην διαδικτυακή εκπομπή «Στη Χώρα των Στερεοτύπων» για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι πολλές φορές ζευγάρια παρεξηγούν την προτροπή για εξωσωματική γονιμοποίηση, αγνοώντας ότι οι πιθανότητες φυσικής σύλληψης για μία γυναίκα στα 41-42 είναι μόλις 5%.

«Καμιά φορά τα ζευγάρια θεωρούν ότι πολύ εύκολα τους σπρώχνει κανείς στην εξωσωματική. Όταν όμως μια γυναίκα, είναι 41-42 ετών και η πιθανότητα για φυσική σύλληψη χωρίς κανένα πρόβλημα, το λέω και πάλι, όταν όλες οι εξετάσεις είναι καλές, βιολογικά είναι καλά για την ηλικία της και ξεκινάει να κάνει ένα παιδί στα 41-42, η πιθανότητα να γίνει με φυσική σύλληψη δεν είναι πάνω από 5%, κάθε μήνα που προσπαθεί. Δεν μπορείς αυτό το ζευγάρι, να το αφήσεις ένα με δυο χρόνια και να τους πεις να επιστρέψουν μετά αν δεν καταφέρουν εγκυμοσύνη», ανέφερε ο γιατρός.

Στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων: «Σαφώς και το σωστό είναι να τους κατευθύνεις να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσουν πίσω, η γυναίκα να μην έχει πια ωάρια ή τα ωράριά της να μην είναι πια κατάλληλα για να μπορέσει να μείνει έγκυος ούτε με εξωσωματική γονιμοποίηση και για μένα αυτό είναι έλλειψη σωστής ενημέρωσης και έλλειψη σωστής κατεύθυνσης προς το ζευγάρι. Αυτό όμως δυστυχώς παρεξηγείται καμιά φορά, το βλέπω κι εγώ στο ιατρείο, το εξηγώ στα ζευγάρια, όσο μπορώ, αλλά δεν τους αρέσει που τους αναφέρεις τόσο γρήγορα την εξωσωματική. Άσχετα αν το 90% στα 42 και 43 θα καταλήξει να κάνει εξωσωματική. Η ενημέρωση όμως, πρέπει να γίνεται. Να ξέρει το ζευγάρι τι έχει να αντιμετωπίσει».

Σχετικά με το κόστος μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης ανέφερε πως: «Αυτές οι θεραπείες είναι πάρα πολύ ακριβές. Δεν είναι ακριβή η εξωσωματική απλά σαν παροχή υπηρεσιών, ακούγεται άσχημο. Αν κάποιος ασχοληθεί ακριβώς και δει τι γίνεται πίσω από που λέμε απλά, δίνω σπέρμα και ωάριο και κάνουμε ένα έμβρυο. Πίσω από αυτό υπάρχουν διαδικασίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και κοστοβόρες, γι’ αυτό αυξάνει και το κόστος. Σαφώς και τα ζευγάρια θα πρέπει να έχουν κάποια βοήθεια, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θα πρέπει να ασχοληθεί και η Πολιτεία, γιατί η γέννηση των παιδιών είναι μόνο κέρδος».

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