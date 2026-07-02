Πανελλαδικές εξετάσεις: Γονείς και μαθητές «ψηφίζουν» για την κατάργησή τους

Οι γονείς και οι μαθητές θα «ψηφίσουν» για την κατάργηση του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Η θετική απάντηση δεν είναι τόσο προφανής, αν ληφθεί υπόψη πως οι Πανελλαδικές υπό την παρούσα τους μορφή έχουν κατοχυρωθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως ένα αδιάβλητο σύστημα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση δεν προχωρά στην άμεση κατάργησή τους, μέχρι να βρεθεί ένα αξιόπιστο εναλλακτικό σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ.

Ειδικότερα, την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον Μιχάλη Σφακιανάκη, πρόεδρο της επιτροπής εθνικού διαλόγου για τη νέα δομή του λυκείου και τη θεσμοθέτηση του εθνικού απολυτηρίου.

Ηδη στην επιτροπή έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος για τις πέντε επιμέρους θεματικές-πυλώνες που αφορούν:

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος σπουδών (δηλαδή, θα αποφασισθεί όχι ποια μαθήματα πρέπει να διδάσκονται αλλά ποιες δεξιότητες και γνώσεις πρέπει να έχουν οι μαθητές με την αποφοίτησή τους).

Τη σχολική ζωή (το παιδαγωγικό κλίμα, η ψυχική ευημερία των μαθητών, η συμμετοχή της σχολικής κοινότητας).

Την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

Τις κτιριακές, ψηφιακές και εργαστηριακές υποδομές των σχολικών μονάδων.

Τη διακυβέρνηση (εξετάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στους μηχανισμούς αξιολόγησης των μαθητών).

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», θα υπάρξει πρόσκληση προς τα κόμματα για να συζητήσουν επί των εισηγήσεων της επιτροπής για τους πέντε πυλώνες. Επίσης, θα οργανωθούν συναντήσεις με εκπαιδευτικούς φορείς.

Περί τα τέλη Ιουλίου προβλέπεται να δημοσιοποιηθεί η ενδιάμεση έκθεση της επιτροπής, η οποία θα θέτει τα ζητήματα σε δημόσιο διάλογο με την κοινωνία.

Κατόπιν θα ανοίξει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα κληθούν να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις μαθητές και γονείς. Μέσω του διαλόγου με φορείς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη συναίνεση επί του νέου σχεδίου. Η πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, θα περιλαμβάνει βασικές ερωτήσεις για τη νέα δομή του λυκείου, τον τρόπο λήψης του εθνικού απολυτηρίου και την τύχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μεταξύ των ερωτήσεων θα είναι εάν για τον υπολογισμό του εθνικού απολυτηρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί και των τριών τάξεων λυκείου ή μόνο της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου, και με ποια βαρύτητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», μεταξύ των ερωτήσεων θα είναι εάν για τον υπολογισμό του εθνικού απολυτηρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί και των τριών τάξεων λυκείου ή μόνο της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου, και με ποια βαρύτητα για τον βαθμό κάθε τάξης.

Ενα ερώτημα που ξεχωρίζει είναι εάν θα πρέπει να καταργηθούν οι Πανελλαδικές. Δηλαδή, οι γονείς και η κοινωνία θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για το σύστημα που θα αντικαταστήσει το μακροβιότερο και πλέον αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής – αυτό των Πανελλαδικών.

Σταδιακά

Παράλληλα, ένα σχέδιο που μελετάται στο υπουργείο Παιδείας είναι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις να μην αντικατασταθούν μέσα σε μία χρονιά από την επίδοση του εθνικού απολυτηρίου αλλά η σημασία τους να μειώνεται όσο αυξάνεται η αξιοπιστία των εξετάσεων για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου.

Πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα; Πρόκειται για ερώτημα που, όπως ανέφεραν στην «Κ» μέλη της επιτροπής και στελέχη του υπουργείου Παιδείας, εξαρτάται από τον χρόνο ψήφισής του στη Βουλή.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου θέσεων θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και η τελική έκθεση με τον χάρτη εφαρμογής και τις πιλοτικές φάσεις θα δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβριο, για να ψηφισθεί μέσα στο 2026 ή στις αρχές του 2027.

Το βέβαιο είναι ότι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2026-2027 θα εισαχθούν στα ΑΕΙ με το ισχύον σύστημα.

Πηγή: Καθημερινή

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