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Πέθανε η Τζένη Ζαχαροπούλου

τ
clock 09:00 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου  πέθανε σε ηλικία 85 ετών, τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Ιουλίου, έπειτα από νοσηλεία των τελευταίων ημερών.

Γεννημένη το 1941 στη Λευκάδα, η Τζένη Ζαχαροπούλου αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Κατσέλη και έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα δίπλα στον σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, συμμετέχοντας για τρία χρόνια σε διεθνείς περιοδείες με έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Η καριέρα  γνώρισε σημαντική άνθηση όταν συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό κορυφαίων πρωταγωνιστών και κωμικών της εποχής, καθιερώνοντας τη θέση της στη χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου.

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε επιτυχημένες σειρές που άφησαν εποχή, όπως οι «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας» και «Οι φρουροί της Αχαΐας», κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και από τη μικρή οθόνη.

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