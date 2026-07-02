Βόνιτσα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος από φαράγγι – Σώος ο άλλος που απεγκλωβίστηκε

Ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη άνδρας απεγκλωβίστηκε σώος μετά από την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το βράδυ της Τετάρτης (1/7) το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε, έπειτα από κλήση στο 112, για δύο άνδρες που βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή μέσα στο φαράγγι. Αμέσως πραγματοποιήθηκε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την επιχείρηση διάσωσης.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α.… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες, η ομάδα ορμητικών νερών και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έπειτα από πολύωρη και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, οι διασώστες κατάφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης να απεγκλωβίσουν τον έναν άνδρα ζωντανό. Στη συνέχεια προσέγγισαν τον 40χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (2/7), ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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