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Πύργος: Φωτιά σε διαμέρισμα μετά από έκρηξη κλιματιστικού - Στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί

Φωτιά σε σε σπίτι στον Πύργο από έκρηξη κλιματιστικού
clock 10:08 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (2/7) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον Πύργο Ηλείας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Φωτιά σε σπίτι στον Πύργο από έκρηξη κλιματιστικού

Οι πυκνοί καπνοί γέμισαν το διαμέρισμα αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους, οι οποίοι βγήκαν άμεσα έξω για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, καθώς και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κατοίκων.

Φωτιά σε σπίτι στον Πύργο από έκρηξη κλιματιστικού

Από την εισπνοή των πυκνών καπνών, μία μητέρα και το παιδί της αισθάνθηκαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από κλιματιστικό, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: patrisnews.gr

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