Ρόδος: Τροχαίο δυστύχημα - Νεκρός 30χρονος δικυκλιστής

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει τη Ρόδο, καθώς ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Βύρωνος, μέσα στην πόλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Θ.Δ., εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Ρόδου.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως μία ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Πρόκειται για το τέταρτο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που καταγράφεται στην πόλη της Ρόδου, τα τελευταία χρόνια, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια και την αύξηση των θανατηφόρων συμβάντων στο αστικό οδικό δίκτυο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, το οποίο συλλέγει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση.

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