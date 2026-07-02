Πέθανε η μητέρα της Άννας Διαμαντοπούλου

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Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης (1/7) η μητέρα της πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Άννας Διαμαντοπούλου, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο νέο νεκροταφείο Γλυφάδας στην Τερψιθέα, όπου συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο.

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