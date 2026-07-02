Ρέθυμνο: Ξεκινά η μεγάλη «Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2026»

Με τη συμμετοχή 40 παραγωγών από όλη την Κρήτη, οι οποίοι θα παρουσιάσουν προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, αλλά και εργαστήρια λαϊκής τέχνης, ανοίγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η «Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2026», ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς προβολής της κρητικής γαστρονομίας και του τοπικού πολιτισμού.

Στη φετινή διοργάνωση οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ελαιόλαδο, κρασί, τυροκομικά προϊόντα, φυτικά καλλυντικά και άλλα προϊόντα της κρητικής γης, να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους παραγωγούς και να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες και δράσεις που αναδεικνύουν τη διατροφική αξία και την ποιότητα της κρητικής παραγωγής.

Η «Γιορτή Κρητικής Διατροφής» διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, αποτελώντας τα τελευταία χρόνια μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων, την προώθηση των κρητικών προϊόντων και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τη γαστρονομία.

Παράλληλα με την έκθεση των τοπικών προϊόντων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιες πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με την κρητική διατροφή και τον πολιτισμό του νησιού.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη στρατηγική ανάδειξης της Κρήτης ως κορυφαίου γαστρονομικού προορισμού, αξιοποιώντας την κρητική διατροφή ως βασικό στοιχείο της ταυτότητας του νησιού και ως εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η «Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2026» θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

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