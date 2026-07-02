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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιωαννίδου: «Είμαι πολύ όμορφη, δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα ούτε προσέχω τη διατροφή μου, δεν το έχω ανάγκη»

ιωαννίδου
clock 10:00 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Ιωαννίδου έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και  αναφέρθηκε στην εξωτερική της εμφάνιση και τα πράγματα που κάνει για να αρέσει.

«Είδατε, βρε παιδιά; Είμαι πολύ όμορφη. Βρε Θεέ, τι κάνεις; Είμαι φιλάρεσκη και έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είμαι και καλλιτέχνης και πρέπει να αρέσω αφενός, αφετέρου έχω κληρονομικότητα. Έτσι ήταν η μαμά μου, δεν φαινόταν η ηλικία της, για αυτό έχω σταματήσει να λέω ηλικίες και τέτοια πράγματα. Μεγάλωσα, αλλά δεν μου φαίνεται», είπε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου.

«Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το ‘χω ανάγκη. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου δίαιτα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

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